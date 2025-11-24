إقبال الناخبين بلجان دار السلام للتصويت مع انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

فتحت لجان الاقتراع بمدارس منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة أبوابها في التاسعة من صباح اليوم، إيذانًا ببدء التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

وشهدت مدرسة الشهيد عبد الخالق الابتدائية – أحد أبرز مقار الاقتراع في المنطقة – انتظامًا كاملًا فور فتح اللجان، حيث استقبل القضاة رؤساء اللجان الناخبين وسط وجود أمني مكثف لتأمين محيط المراكز الانتخابية وتنظيم حركة الدخول والخروج.

وتجري عمليات التصويت داخل دار السلام ضمن المرحلة الثانية التي تشمل 13 محافظة، من بينها القاهرة، ويشارك فيها ملايين الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مدار يومين، تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً وسط التزام تام بضوابط الصمت الدعائي في محيط اللجان، فيما تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير العملية الانتخابية والتأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات للتأثير على الناخبين.

وانطلقت اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.