انتخابات النواب 2025.. إقبال كثيف في 15 مايو مع بدء فتح اللجان

توافد العشرات في الساعات الأولي من بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أمام اللجان الانتخابية بدائرة 15 مايو والتي تضم 6 لجان فرعية على مستوى المدينة .

وقبيل بدء العملية الانتخابية، احتشد الناخبون من الرجال والنساء أمام لجنة مدرسة مصطفي كامل للتعليم الأساسي.



غاب عن المشهد أي من مظاهر الدعاية الانتخابية أو منصات إذاعة الاغاني الوطنية أمام المقرات الانتخابية .

وعلي سياق متصل تتركز قوات الأمن من هيئة الشرطة أمام المقرات الانتخابية لتنظيم عمليات دخول وخروج الناخبين وكذلك مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية .

تضم دائرة مدينة 15 مايو الانتخابية 6 لجان فرعية تضم مدارس ( مصطفي كامل للتعليم الأساسي ،15 مايو للتعليم الأساسي، احمد زويل التجربية،عمار بن ياسر ، طه حسين للتعليم الأساسي، زيد بن حارثة )





