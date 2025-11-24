وزير الرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجنته الانتخابية بمدرسة طبري بمدينة الشروق، وذلك في إطار المشاركة الرسمية في العملية الانتخابية التي انطلقت مرحلتها الثانية اليوم.

وأكد وزير الشباب والرياضة من داخل لجنته أهمية مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية، داعيًا أبناء الشعب المصري إلى النزول لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ممن يحق لهم التصويت.

وأشار إلى أن المشاركة الفعالة تعكس وعيًا مجتمعيًا وحرصًا على دعم مسار الديمقراطية والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

الهيئة الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن انتظام سير العمل داخل اللجان الفرعية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بدأت عملية التصويت منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، مع التأكيد على تمكين آخر ناخب داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بصوته.

وتتابع الهيئة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، على أن تعقد مؤتمرًا صحفيًا قريبًا لعرض آخر المستجدات حول اليوم الأول من التصويت.