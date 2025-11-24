قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
رياضة

وزير الرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

منتصر الرفاعي

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجنته الانتخابية بمدرسة طبري بمدينة الشروق، وذلك في إطار المشاركة الرسمية في العملية الانتخابية التي انطلقت مرحلتها الثانية اليوم.

وأكد وزير الشباب والرياضة من داخل لجنته أهمية مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية، داعيًا أبناء الشعب المصري إلى النزول لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ممن يحق لهم التصويت.

وأشار إلى أن المشاركة الفعالة تعكس وعيًا مجتمعيًا وحرصًا على دعم مسار الديمقراطية والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

الهيئة الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن انتظام سير العمل داخل اللجان الفرعية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بدأت عملية التصويت منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، مع التأكيد على تمكين آخر ناخب داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بصوته.

وتتابع الهيئة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، على أن تعقد مؤتمرًا صحفيًا قريبًا لعرض آخر المستجدات حول اليوم الأول من التصويت.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انتخابات مجلس النواب 2025

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

تصوير الحياة البرية

على مدى 10 سنوات.. كاميرا في عرين مهجور تكشف أسرار الحياة البرية | ما القصة؟

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

