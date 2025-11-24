قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كل ما يجب معرفته عن يوم التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا قالت فيه إنه استمرارًا لسلسة توعية وتواصل التي تصدرها الوزارة بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، نشرت اليوم سلسلة جديدة بعنوان "توعية وتواصل.. الانتخاب حق وواجب احرص على المشاركة واختيار من يمثلك.. كل ما يجب معرفته عن يوم التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب".

وأضافت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، بالتزامن مع بدء انتخابات المرحلة الثانية في الداخل، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على أهمية استمرار ضخ المحتوى السياسي التوعوي، بذات الكثافة والدقة التي بدأتها الوزارة، في إطار تفعيل دور التواصل السياسي، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، وبما يمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته، ويجعله يستطيع التفاعل بإيجابية ووعي مع الاستحقاقات السياسية المختلفة.

وجرى الانتخاب بمجلس النواب 2025 في الخارج يومي الجمعة والسبت ٢١، و٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥، ويجرى التصويت فى الانتخاب داخل الجمهورية في محافظات المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء ٢٤، و٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، يتخللها ساعة راحة، وذلك وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 اخبار انتخابات مجلس النواب اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025

