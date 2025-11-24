قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سر الانهيار.. قطع خشبية ورياح قوية وراء سقوط عقار بالإسكندرية

صورة العقار
صورة العقار
أحمد العيسوي

في لحظات مفاجئة حُبست فيها الأنفاس، شهد شارع جمال عبد الناصر بالإسكندرية حالة من الفزع بعد انهيار شرفتين من أحد العقارات السكنية أمام كافيتريا شهيرة، في مشهد أثار صرخات المارة وتسبب في أضرار مادية كان يمكن أن تتحول إلى كارثة بشرية لولا العناية الإلهية. 
 

لحظة انهيار حبست الأنفاس 

وثّق أحد المواطنين لحظة سقوط الشرفتين عبر مقطع فيديو انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الشرفتان وهما تهويان من الطابق العلوي وسط صرخات المتواجدين. وأكد شهود العيان أن الشرفتين كانتا في حالة خطرة منذ فترة، إذ تم تسنيدهما بقطع خشبية نتيجة ضعف بنيتهما، وهو ما جعل الانهيار مسألة وقت. 

وأجمع السكان على أن الرياح التي شهدتها المدينة في توقيت الحادث قد ساهمت في تفاقم الوضع، خاصة أن العقار يقع في منطقة مفتوحة تطل مباشرة على شارع رئيسي يشهد حركة مرور كثيفة. 

تلف 3 سيارات وتحرك عاجل من السلطات 

أسفر سقوط الشرفتين عن تلفيات واضحة في ثلاث سيارات كانت مصطفة أسفل العقار، فيما لم تتعرض أي أرواح للخطر، رغم أن المنطقة تكون عادة مزدحمة بالمارة. وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، حيث تم تأمين المكان ورفع الأنقاض وإجراء معاينة عاجلة للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى. 
 

وأشارت المعاينة الأولية إلى ضرورة مراجعة حالة العقار بالكامل، خاصة في ظل شكاوى سابقة من قِبل السكان حول تهالك بعض أجزائه. 
 

رغم أن الحادث لم يسفر عن إصابات، إلا أنه يدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة متابعة حالة المباني القديمة في الإسكندرية وغيرها من المدن الساحلية، خصوصًا خلال فترات تقلب الطقس. وتواصل الجهات المختصة عمليات الفحص لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي كان من الممكن أن تتسبب في خسائر أكبر لولا تدخل القدَر وسرعة تحرك الأجهزة التنفيذية. 

جمال عبد الناصر شرفتين الإسكندرية كافيتريا كارثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

زيزو

لم يقدم المطلوب.. بيبو يكشف عن رأيه في مستوى زيزو مع الأهلي

الزمالك

خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك ثلاث فترات في هذه الحالة

تريزيجيه

نجم الأهلي السابق: علاء ميهوب افضل من بن شرقي وتريزيجيه لاعب مصنوع

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد