سر الانهيار.. قطع خشبية ورياح قوية وراء سقوط عقار بالإسكندرية

في لحظات مفاجئة حُبست فيها الأنفاس، شهد شارع جمال عبد الناصر بالإسكندرية حالة من الفزع بعد انهيار شرفتين من أحد العقارات السكنية أمام كافيتريا شهيرة، في مشهد أثار صرخات المارة وتسبب في أضرار مادية كان يمكن أن تتحول إلى كارثة بشرية لولا العناية الإلهية.



لحظة انهيار حبست الأنفاس

وثّق أحد المواطنين لحظة سقوط الشرفتين عبر مقطع فيديو انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الشرفتان وهما تهويان من الطابق العلوي وسط صرخات المتواجدين. وأكد شهود العيان أن الشرفتين كانتا في حالة خطرة منذ فترة، إذ تم تسنيدهما بقطع خشبية نتيجة ضعف بنيتهما، وهو ما جعل الانهيار مسألة وقت.

وأجمع السكان على أن الرياح التي شهدتها المدينة في توقيت الحادث قد ساهمت في تفاقم الوضع، خاصة أن العقار يقع في منطقة مفتوحة تطل مباشرة على شارع رئيسي يشهد حركة مرور كثيفة.

تلف 3 سيارات وتحرك عاجل من السلطات

أسفر سقوط الشرفتين عن تلفيات واضحة في ثلاث سيارات كانت مصطفة أسفل العقار، فيما لم تتعرض أي أرواح للخطر، رغم أن المنطقة تكون عادة مزدحمة بالمارة. وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، حيث تم تأمين المكان ورفع الأنقاض وإجراء معاينة عاجلة للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.



وأشارت المعاينة الأولية إلى ضرورة مراجعة حالة العقار بالكامل، خاصة في ظل شكاوى سابقة من قِبل السكان حول تهالك بعض أجزائه.



رغم أن الحادث لم يسفر عن إصابات، إلا أنه يدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة متابعة حالة المباني القديمة في الإسكندرية وغيرها من المدن الساحلية، خصوصًا خلال فترات تقلب الطقس. وتواصل الجهات المختصة عمليات الفحص لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي كان من الممكن أن تتسبب في خسائر أكبر لولا تدخل القدَر وسرعة تحرك الأجهزة التنفيذية.