الصحة: تقديم 21 ألفًا و986 خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 21,986 خدمة طبية في عيادات طب نفس المسنين بالعيادات الخارجية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير رعاية صحية نفسية متكاملة لكبار السن، وتعزيز جودة حياتهم من خلال تطوير الخدمات المقدمة داخل منشآتها.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه العيادات تعمل في 12 مستشفى تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتقدم خدمات متخصصة تشمل:

• الفحص النفسي الشامل

• التقييم المعرفي

• وصف الأدوية المناسبة

• تحويل الحالات المحتاجة إلى برامج التأهيل النفسي المعرفي أو جلسات التحفيز المعرفي

تنفيذ برامج تدريبية مكثفة

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، استمرار تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأطقم التمريض؛ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لكبار السن وضمان أعلى مستويات الرعاية النفسية.