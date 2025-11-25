قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على رفع كفاءة جمع ونقل المخلفات الصلبة بالمراكز

منع الفرز العشوائي للمخلفات .. رئيس مركز منفلوط يناقش مع مسئولي الجمعيات الاهلية
منع الفرز العشوائي للمخلفات .. رئيس مركز منفلوط يناقش مع مسئولي الجمعيات الاهلية
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة رفع مستوى النظافة وتحسين كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات الصلبة بالمراكز، مع التخلص الآمن منها حفاظًا على البيئة والصحة العامة، في إطار جهود المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

نقل المخلفات الصلبة وتطبيق الضوابط المنظمة للعمل

وأوضح المحافظ أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز لمتابعة أعمال جمع ونقل المخلفات الصلبة وتطبيق الضوابط المنظمة للعمل، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية العاملة في المنظومة.

وحضر الاجتماع كل من المهندس رجب محمود، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالمحافظة، والدكتور حسام الدين عبد الناصر، وخالد فؤاد مدكور، مدير إدارة شئون البيئة بمنفلوط، وزينب محمود، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالمركز، إلى جانب عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية المعتمدة، بإشراف وليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط.

منع عمليات الفرز و النبش العشوائي بالشوارع

وأشار المحافظ إلى إنه تم خلال الاجتماع التشديد على الالتزام بجمع ونقل المخلفات الصلبة من القرى والوحدات المحلية إلى المحطة الوسيطة أو مصنع السماد وفق الضوابط المقررة، ومنع أي عمليات فرز أو نبش عشوائي داخل الشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما تم التأكيد على ضرورة حصول الجمعيات الأهلية على التراخيص اللازمة من وزارة البيئة وجهات الاختصاص، وتحديد أماكن ثابتة لكل جمعية داخل المحطة وفق التعليمات المقررة.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على المتابعة اليومية لأعمال الجمع والنقل، ورصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها، مع رفع تقارير دورية بنتائج التنفيذ، بهدف رفع كفاءة مستوى النظافة في الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء كافة. مؤكدًا استمرار عقد اجتماعات دورية مع مسئولي الجمعيات لتنسيق العمل والتعامل الفوري مع أي تحديات في هذا القطاع الحيوي.

أسيوط النظافة مستوى النظافة المخلفات الصلبة الصحة العامة مركز ومدينة منفلوط الجمعيات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد