مساجد أوقاف الوادي الجديد تواصل مبادرة صحح مفاهيمك لترسيخ الفكر الوسطي

تواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد تنفيذ الندوات العلمية ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف؛ لترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة، وبناء وعي ديني ومجتمعي راقٍ لدى المواطنين، وذلك تحت إشراف مباشر من فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد

مبادرة صحح مفاهيمك

ويشارك في هذه الندوات جميع الأئمة على مستوى الإدارات التابعة للمديرية، حيث يعرضون موضوعات العقيدة والعبادات والسلوك والقيم الإنسانية من منطلق شرعي وسطي، يهدف إلى تحصين العقول، وتربية النفوس على الاعتدال والفهم الصحيح للدين.

من جانبها، أكدت مديرية الأوقاف استمرار هذه الندوات في مختلف المساجد ضمن خطة الوزارة الدعوية والتوعوية، دعمًا لمبادرة «صحح مفاهيمك» التي تُعد من أبرز مبادرات وزارة الأوقاف في بناء الوعي والفكر المستنير.