التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
أخبار البلد

الخدمات الإدارية تثمن دور الطبقة العاملة في المشاركة الانتخابية الموسعة

انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

أكد نائب رئيس اتحاد العمال، هشام فاروق الممهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني وركيزة أساسية من ركائز الاستقرار والديمقراطية، مشيراً إلى أنها تجسيد لإرادة الشعب في صياغة قراره السياسي، ودليل على قدرة المصريين في حماية مكتسباتهم الوطنية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، خلال متابعته من غرفة العمليات الرئيسية، مشاركة جموع الطبقة العاملة في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تجرى في 13 محافظة.

وأشاد «المهيري» بما وصفه بتلاحم قوى الشعب، وعلى رأسهم أبناء الطبقة العاملة بالمؤسسات التابعة لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، من مختلف الفئات العمرية، في مشهد انتخابي وطني مضيء يعبر عن وعي ومسؤولية.

وأشار إلى الحضور اللافت والقوي للمرأة العاملة أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهن، حيث شهدت اللجان توافدهن بشكل منظم وسط أجواء من الحماس والانتماء، باعتبارهن ركيزة أساسية في مسار الإصلاح السياسي الذي تشهده الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد «المهيري» أن صوت الناخب داخل الصندوق يعبر عن وعيه وولائه للوطن، ويساهم مباشرة في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب في الجمهورية الجديدة، مشدداً على أن المشاركة هي أصدق تعبير عن روح المسؤولية تجاه هذا الحدث السياسي التاريخي.

ووجّه نائب رئيس اتحاد العمال رسالة إلى عمال مصر الشرفاء قائلاً إنه «لمن دواعي الفخر أن تسجل القيادات النقابية استجابتكم الوطنية لنداء الواجب في المشاركة بالانتخابات البرلمانية، والتي تعكس للعالم أن الشعب المصري - وفي القلب منه العمال - يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لكي يمضي بثقة نحو الاستقرار والتنمية وبناء مستقبل يليق بمصر وريادتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

كما حيّا «المهيري» في رسالته دور وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية، ووزارة الصحة التي سخرت إمكاناتها لخدمة الناخبين، ووزارة التنمية المحلية، إضافة إلى الدور التاريخي للهيئة الوطنية للانتخابات لما تمتلكه من كفاءة في التنظيم والإشراف، فضلاً عن الأجهزة الإعلامية التي نقلت المشهد للخارج بشكل يعزز الثقة في قدرة المصريين على حماية مكتسباتهم الديمقراطية والمضي نحو بناء دولة عصرية قائمة على المشاركة والوعي والمسؤولية.

هشام فاروق الممهيري اتحاد العمال نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية مجلس النواب انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية وزارة الصحة وزارة التنمية المحلية الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا

أزمة تهدد بطولة أمم إفريقيا بسبب حقوق بث المباريات.. ما القصة؟

أغرب بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم

أغرب بطاقة حمراء في التاريخ| طرد لاعب بعد اشتباكه مع زميله.. وحكم يستبعد مساعده

ميسي

كم سجل ميسي من ضربات الرأس؟.. مقارنة جديدة مع رونالدو بعد هدفه الأخير

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

