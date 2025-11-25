الخدمات الإدارية تثمن دور الطبقة العاملة في المشاركة الانتخابية الموسعة

أكد نائب رئيس اتحاد العمال، هشام فاروق الممهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني وركيزة أساسية من ركائز الاستقرار والديمقراطية، مشيراً إلى أنها تجسيد لإرادة الشعب في صياغة قراره السياسي، ودليل على قدرة المصريين في حماية مكتسباتهم الوطنية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، خلال متابعته من غرفة العمليات الرئيسية، مشاركة جموع الطبقة العاملة في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تجرى في 13 محافظة.

وأشاد «المهيري» بما وصفه بتلاحم قوى الشعب، وعلى رأسهم أبناء الطبقة العاملة بالمؤسسات التابعة لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، من مختلف الفئات العمرية، في مشهد انتخابي وطني مضيء يعبر عن وعي ومسؤولية.

وأشار إلى الحضور اللافت والقوي للمرأة العاملة أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهن، حيث شهدت اللجان توافدهن بشكل منظم وسط أجواء من الحماس والانتماء، باعتبارهن ركيزة أساسية في مسار الإصلاح السياسي الذي تشهده الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد «المهيري» أن صوت الناخب داخل الصندوق يعبر عن وعيه وولائه للوطن، ويساهم مباشرة في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب في الجمهورية الجديدة، مشدداً على أن المشاركة هي أصدق تعبير عن روح المسؤولية تجاه هذا الحدث السياسي التاريخي.

ووجّه نائب رئيس اتحاد العمال رسالة إلى عمال مصر الشرفاء قائلاً إنه «لمن دواعي الفخر أن تسجل القيادات النقابية استجابتكم الوطنية لنداء الواجب في المشاركة بالانتخابات البرلمانية، والتي تعكس للعالم أن الشعب المصري - وفي القلب منه العمال - يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لكي يمضي بثقة نحو الاستقرار والتنمية وبناء مستقبل يليق بمصر وريادتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

كما حيّا «المهيري» في رسالته دور وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية، ووزارة الصحة التي سخرت إمكاناتها لخدمة الناخبين، ووزارة التنمية المحلية، إضافة إلى الدور التاريخي للهيئة الوطنية للانتخابات لما تمتلكه من كفاءة في التنظيم والإشراف، فضلاً عن الأجهزة الإعلامية التي نقلت المشهد للخارج بشكل يعزز الثقة في قدرة المصريين على حماية مكتسباتهم الديمقراطية والمضي نحو بناء دولة عصرية قائمة على المشاركة والوعي والمسؤولية.