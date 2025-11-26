إلهام شاهين تحتفل بمعرض أعمالها في مهرجان شرم الشيخ العاشر

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بمعرض صور أعمالها خلال الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب، الذي حمل اسمها، موجهة الشكر لإدارة المهرجان على التكريم.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» صورًا لها مع أفيشات أعمالها المعروضة، مؤكدة أن المعرض يأتي بعد مسيرة فنية طويلة دامت 45 سنة.



وعلقت شاهين على الحدث قائلة: «افتتاح معرض لصور وأفيشات أعمالى وملابس الشخصيات بحضور سيادة محافظ شرم الشيخ والنجمات الجميلات يسرا وصابرين وسهير المرشدى، والإعلامية الكبيرة هالة سرحان، والدكتور مازن الغرباوى، رئيس المهرجان».

وكان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، قد أعلن عن مكرمي الدورة العاشرة.

وجاءت قائمة المكرمين كالتالي: تحمل هذه الدورة اسم الفنانة القديرة إلهام شاهين من جمهورية مصر العربية، وسيتم تكريمها في حفل الافتتاح، كما يكرم المهرجان النجمة يسرا، والتي قدمت للمسرح أعمالًا بارزة منها بداية ونهاية (1985)، كعب عالي (1996)، ولما بابا ينام (2002)، وعادت إلى خشبة المسرح بعد غياب 22 عامًا من خلال مسرحية "ملك والشاطر" عام 2024 ضمن موسم الرياض.

ويُكرم المهرجان أيضًا النجم هاني رمزي، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، الذي أضحك الملايين بأدواره في السينما والتلفزيون، وفي المسرح، وتميز بأدائه الكوميدي الراقي الذي يجمع بين المتعة والرسالة الهادفة، وحقق نجاحات جماهيرية كبيرة عبر مسيرته الفنية.