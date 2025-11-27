قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: تعميم برنامج تمكين الإدارة المحلية في مصر
إندونيسيا: فيضانات وانهيارات أرضية تدمر مجتمعات بأكملها بجزيرة سومطرة
برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحدّد أولويات الدولة في الانتخابات والتحوّل الرقمي وحماية الطفل
القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور
مدبولي: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خفّض البطالة ورفع جودة الخدمات
مدبولي: 8.3 مليون مواطن يستفيدون من جهود التنمية في الصعيد
في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟
تطورات غزة والعلاقات الثنائية.. لقاء رفيع بين وزير الخارجية وزعيم الأغلبية السابق في البرلمان الألماني
مجدي البدوي يضع خارطة طريق إدارية للمؤسسات الصحفية والإعلامية المستقلة والحزبية
7 سنوات من النجاح | «مدبولي»: 8.3 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية المحلية في الصعيد
قرار روسي قاسٍ بحق بولندا .. استدعاء السفير وإغلاق القنصلية في إيركوتسك
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع حتى 4ديسمبر
أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون العربي لتطوير قطاع النخيل وتمكين صغار المزارعين

وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون العربي لتطوير قطاع النخيل وتمكين صغار المزارعين
وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون العربي لتطوير قطاع النخيل وتمكين صغار المزارعين
أ ش أ

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، وإبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعصمت قرشي وزير الزراعة والري السوداني، سبل تعزيز التعاون العربي لتطوير قطاع النخيل والتمور وتحقيق الاستدامة من خلال التركيز على التكنولوجيا الحديثة، وتمكين الشرائح المنتجة من المزارعين والشباب.


جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي على هامش اجتماعات المجلس الدولي للتمور الذي يعقد حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.


وفي اللقاء الأول .. بحث فاروق مع الأميرة سارة بنت بندر، سبل دفع التطور في الإنتاج والتصنيع في قطاع التمور، حيث تناول الاجتماع إمكانية العمل على إنشاء أطلس للنخيل والتمور لدول الأعضاء وغير الأعضاء، وتطوير استراتيجية المجلس لتكون داعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع.


كما بحث الجانبان إنشاء مراكز لتدريب "النخّالين" في أسوان، واتخاذ إجراءات تكويد التمور، وإنشاء معمل لتحليل متبقيات المبيدات في أسوان لضمان جودة المنتج المصري التنافسية..مؤكدين أهمية دعم المزارعين الصغار، بالتعاون والدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والمنظمات الدولية الأخرى إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب الصغير عبر مشاريع صغيرة، وتطوير التسويق لعمل قيمة مضافة، وتحقيق الاستدامة في الإنتاج.


وناقش الجانبان أيضا آليات السوق، بما في ذلك إنشاء حلقة وصل فعالة بين المشترين النهائيين والمنتجين، ودراسة إطلاق تطبيق محمول لخدمة القطاع، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور المجلس ليشمل رجال الأعمال ودعم رعاية التسويق.


وفي لقائه مع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزير الزراعة والري السوداني، تم التأكيد على أهمية تعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك لتنمية قطاع التمور، حيث تم مناقشة سبل تضافر الجهود لتنفيذ مبادرات ومشاريع تشاركية بين وزارة الزراعة في مصر والمنظمة والمجلس الدولي للتمور، تخدم الدول العربية الأعضاء وتتوافق مع التوجهات الحديثة نحو رقمنة القطاع ودعم صغار المنتجين.


وفي سياق متصل.. أبدى وزير الزراعة السوداني، رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الزراعة المصرية في تطوير المراكز البحثية الزراعية بالسودان، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية وزيادة التعاون المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات، وتوفير فرص التدريب للمتخصصين السودانيين في مصر.
 

