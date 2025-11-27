القومي للمرأة ينظم ورشة عمل عن أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

نظّم المجلس القومي للمرأة ممثلا في لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني برئاسة الدكتورة ماريان عازر الأستاذ بالمعهد القومي للاتصالات وعضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة اللجنة، والمعهد القومي للاتصالات NTI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل موسعة حول " استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي" مقدمة من شركة مايكروسوفت، بمركز ابداع مصر الرقمية "الجيزة" وذلك بحضور الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية ونخبة من الشخصيات العامة والباحثين.



وخلال الافتتاح، أعربت الدكتورة ماريان عازر عن خالص شكرها للمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة ، مشيدة بدعم وترحيب المعهد القومي للاتصالات والمهندسة ميرنا عارف عضوة المجلس القومي للمرأة والمدير العام للأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مايكروسوفت في إنجاح اللقاء.

كما أكدت الدكتورة ماريان عازر على اهمية وجود شراكات استراتيجية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف توفير فرص تدريب متقدمة وبناء القدرات.



وقدمت الدكتورة ماريان عازر عرضًا تناول أخلاقيات البحث العلمي في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت على أهمية تحقيق الاستفادة المثلي من الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع اخلاقيات البحث العامي.



فيما أعرب الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية في كلمته عن تقديره المجلس القومي للمرأة وللمعهد القومي للاتصالات وشركة مايكروسوفت لتنظيم هذا الحدث الهام، مؤكدًا أن البشرية دخلت مرحلة جديدة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من تطور العلوم، مشيرًا إلى جهود وزارة التعليم العالي في دعم الباحثين من خلال بنك المعرفة المصري ووحدات الحوسبة فائقة السرعة التي ستُتاح للباحثين قريبًا.

وأشاد المهندس عمرو المصري رئيس قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت مصر وشمال أفريقيا، بعمق التعاون بين وزارة التعليم العالي وشركة مايكروسوفت، مشيدًا بجهود المجلس القومي للمرأة والمعهد القومي للاتصالات في تعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة البحث العلمي والطلاب والباحثين.

وقد استعرض المهندس فتحي عصام ممثل مايكروسوفت في المملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا، أدوات مايكروسوفت الداعمة للباحثين، مع التركيز على أهمية حماية البيانات والخصوصية، وقدم شرحًا تفصيليًا حول إمكانات Microsoft 365 Copilot في تحسين سير العمل البحثي والكتابة والتحليل.



وقد استعرض والمهندس عمرو إبراهيم، الحقوقي في البيانات والذكاء الاصطناعي- مايكروسوفت، أحدث أدوات التحليل التي تتيح للباحثين استخلاص رؤى قائمة على البيانات وإعداد تقارير فعّالة.



كما تناول الدكتور معتز الصبان باحث ومدير أول للعلوم التطبيقية بمايكروسوفت، نبذة حول أفضل الممارسات في البحث والتطوير داخل مايكروسوفت وأحدث الاتجاهات التكنولوجية في مجال البحث العلمي.

وقد جاء اللقاء بحضور عدد من أعضاء لجنة البحث العلمي فى مقدمتها الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمي الأسبق ومستشار لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا والأمن السيبراني و الدكتورة عبير العشماوي والدكتورة داليا يونس و الدكتورة ميريت رستم و مي محمد أحمد حسن عضوات لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني