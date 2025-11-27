صحة مطروح: إجراء 27 تدخلا جراحيا فى مستشفى النجيلة المركزى

أعلن الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الفريق الطبي بمستشفى النجيلة المركزى تكللت بالنجاح فى إجراء 27 تدخلا جراحيا ناجحا بمستشفى النجيلة المركزى، فى تخصصات الأنف والأذن والجراحة العامة وجراحة العظام.

وتم إجراء 3 عمليات عظام، و15 عملية أنف وأذن، و9 عمليات جراحة عامة.

وشمل الفريق الطبي القائم بالجراحات الدكتور أشرف الفقي، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام، والدكتور حسام عبد الهادي، أخصائي الأنف والأذن، والدكتور رامي عطية، أخصائي العظام، والدكتور هاني مهاب، استشاري التخدير، وفريق تمريض العمليات، والقسم الداخلى، وفنى المعمل والأشعة.

وأكدت المديرية حرصها الدائم على تشجيع إجراء جميع التدخلات الجراحية بالأساليب العلمية الحديثة، بما يضمن توفير خدمة طبية متميزة علميا وفنيا بمحافظة مطروح.

وتقدم الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة المركزى، والأطباء والتمريض والخدمات الفنية والمعاونة على هذا التناغم.