طفرة بحثية.. جامعة الوادي الجديد في التصنيف العالمي للأبحاث البينية

في إنجاز يعكس الطفرة البحثية التي تشهدها جامعة الوادي الجديد، أعلن د.عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، إدراج الجامعة ضمن الفئة 501– 600 عالميًا في تصنيف THE Interdisciplinary Science Rankings 2026 للأبحاث البينية، وهو ما يعد خطوة متقدمة تعزز حضور الجامعة على خريطة التصنيفات الدولية المرموقة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التقدم يمثل شهادة دولية على جودة المخرجات البحثية للجامعة، وجهود الباحثين في دعم الأبحاث متعددة التخصصات، مما يرسخ مكانة الجامعة بين كبرى المؤسسات التعليمية عالميًا.

وفي إطار تقدير الجهود المتميزة، قام الدكتور طنطاوي اليوم بتكريم د.أحمد فاروق الحسيني، عميد كلية الهندسة ومدير مركز التصنيف الدولي بالجامعة، والدكتور أحمد عزيز، نائب مدير المركز، تقديرًا لدورهم الحيوي ومساهماتهم الفعالة في الارتقاء بمؤشرات الجامعة الدولية وتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا النجاح يمثل حافزًا قويًا لمواصلة التطوير، وتعزيز قدرات الجامعة البحثية، ودعم الفرق العلمية في مختلف التخصصات لتحقيق مراكز أكثر تقدمًا في السنوات المقبلة.