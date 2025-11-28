جهاز غامض يغزو الأسواق.. هاتف Nothing الجديد بسعر صادم ومزايا مربكة

أطلقت شركة نوثينج Nothing، هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتوسطة “Nothing Phone 3a Lite”، ليكون الخيار الأكثر توفيرا ضمن سلسلة 3a، وليقدم نظام تنبيهات ضوئية جديدا باسم Glphy Light بديلا لواجهة Glyph الشهيرة الخاصة بالشركة.

مواصفات Nothing Phone 3a Lite

يأتي هاتف نوثينج الجديد “Nothing Phone 3a Lite”، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.77 بوصة بدقة +Full HD، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودعم HDR، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة، إلى جانب تقنية تعتيم PWM يبلغ ترددها 2160 هرتز للحد من إجهاد العين.



ويعمل هاتف “Nothing Phone 3a Lite”، بمعالج ميدياتك Dimensity 7300 Pro مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، كما يدعم إضافة 8 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية، وتوسيع الذاكرة حتى 2 تيرابايت عبر microSD.

يحمل هاتف “Nothing Phone 3a Lite”، ثلاث كاميرات خلفية تشمل مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري وإلكتروني، عدسة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل بزاوية 119.5 درجة، ومستشعرا ثالثا لم تكشف الشركة عن تفاصيله، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل.



هاتف “Nothing Phone 3a Lite”

وتشمل مزايا التصوير Ultra XDR، الوضع الليلي، البورتريه، الماكرو، الالتقاط الحركي، وAuto Tone، مع دعم تسجيل 4K بمعدل 30 إطارا وتصوير بطيء 1080p بمعدل 120 إطارا.

يوفر الهاتف دعم شريحتي اتصال، إلى جانب Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3 وGPS وأنظمة الملاحة متعددة الأقمار الصناعية مثل GLONASS وBDS وGalileo وQZSS.



ويعتمد على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، مع حماية Panda Glass للواجهة والخلفية، وتصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

يحتوي هاتف “Nothing Phone 3a Lite”، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي 33 وات، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي السلكي 5 وات، ويزن الهاتف 199 جراما ويبلغ سمكه 8.3 مم.

يعمل الجهاز بواجهة Nothing OS 3.5 المبنية على Android 15، مع وعد بثلاث ترقيات رئيسية للنظام، وست سنوات من التحديثات الأمنية، ما يجعله خيارا طويل المدى للمستخدمين الباحثين عن قيمة عالية مقابل السعر.

هاتف “Nothing Phone 3a Lite”

سعر Nothing Phone 3a Lite

يبلغ سعر الطراز الأساسي من هاتف “Nothing Phone 3a Lite”، المزود بذاكرة 8 جيجابايت وسعة 128 جيجابايت حوالي 235 دولار، بينما يأتي خيار 256 جيجابايت بسعر 257 دولار، سيتوفر الهاتف بالألوان: الأسود، الأزرق، والأبيض.