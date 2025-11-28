قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم
تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة
جيش الاحتلال: مقـتل 370 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار فى لبنان
إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لقوانين الهجرة بعد إطلاق النار على الحرس الوطني
أبو ريدة: أشعر بالحزن بسبب رمضان صبحي.. وربنا يفك ضيقته
ترامب يعلن وفاة جندية الحرس الوطني في حادث إطلاق النار أمام البيت الأبيض
النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة
ضربة دبلوماسية لتل أبيب.. إسبانيا تتعهد بعدم المشاركة في يوروفيجن
خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز
تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق
دراما رمضان 2026.. حقيقة إصدار ضوابط للأعمال الفنية في الشهر الكريم
جهاز غامض يغزو الأسواق.. هاتف Nothing الجديد بسعر صادم ومزايا مربكة

Nothing Phone 3a Lite
Nothing Phone 3a Lite

أطلقت شركة نوثينج Nothing، هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتوسطة “Nothing Phone 3a Lite”، ليكون الخيار الأكثر توفيرا ضمن سلسلة 3a، وليقدم نظام تنبيهات ضوئية جديدا باسم Glphy Light بديلا لواجهة Glyph الشهيرة الخاصة بالشركة.

مواصفات Nothing Phone 3a Lite

يأتي هاتف نوثينج الجديد “Nothing Phone 3a Lite”، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.77 بوصة بدقة +Full HD، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودعم HDR، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة، إلى جانب تقنية تعتيم PWM يبلغ ترددها 2160 هرتز للحد من إجهاد العين.


ويعمل هاتف “Nothing Phone 3a Lite”، بمعالج ميدياتك Dimensity 7300 Pro مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، كما يدعم إضافة 8 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية، وتوسيع الذاكرة حتى 2 تيرابايت عبر microSD.

يحمل هاتف “Nothing Phone 3a Lite”، ثلاث كاميرات خلفية تشمل مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري وإلكتروني، عدسة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل بزاوية 119.5 درجة، ومستشعرا ثالثا لم تكشف الشركة عن تفاصيله، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل.
 

هاتف “Nothing Phone 3a Lite”

وتشمل مزايا التصوير Ultra XDR، الوضع الليلي، البورتريه، الماكرو، الالتقاط الحركي، وAuto Tone، مع دعم تسجيل 4K بمعدل 30 إطارا وتصوير بطيء 1080p بمعدل 120 إطارا.

يوفر الهاتف دعم شريحتي اتصال، إلى جانب Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3 وGPS وأنظمة الملاحة متعددة الأقمار الصناعية مثل GLONASS وBDS وGalileo وQZSS.


ويعتمد على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، مع حماية Panda Glass للواجهة والخلفية، وتصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

يحتوي هاتف “Nothing Phone 3a Lite”، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي 33 وات، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي السلكي 5 وات، ويزن الهاتف 199 جراما ويبلغ سمكه 8.3 مم.

يعمل الجهاز بواجهة Nothing OS 3.5 المبنية على Android 15، مع وعد بثلاث ترقيات رئيسية للنظام، وست سنوات من التحديثات الأمنية، ما يجعله خيارا طويل المدى للمستخدمين الباحثين عن قيمة عالية مقابل السعر.

هاتف “Nothing Phone 3a Lite”

سعر Nothing Phone 3a Lite

يبلغ سعر الطراز الأساسي من هاتف “Nothing Phone 3a Lite”، المزود بذاكرة 8 جيجابايت وسعة 128 جيجابايت حوالي 235 دولار، بينما يأتي خيار 256 جيجابايت بسعر 257 دولار، سيتوفر الهاتف بالألوان: الأسود، الأزرق، والأبيض.

Nothing Phone 3a Lite مواصفات Nothing Phone 3a Lite نوثينج

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

صورة ارشيفية

انقلاب خريفي.. الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الجمعة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

رخصة قيادة خاصة

الأوراق المطلوبة.. خطوات الحصول على رخصة قيادة خاصة 2025 للمرة الأولى

هبة الزايد

وفاة هبة الزايد في عز شبابها.. أسباب الموت أثناء النوم| 10 مشاكل غير متوقعة

الملاريا

ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

طريقة عمل سندوتش فاهيتا

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

