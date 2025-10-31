قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار البنزين اليوم الجمعة
مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا
سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025
بسمة وهبة: لأول مرة السوشيال ميديا تجتمع على الحب والاحترام والفخر بمصر
سفير الهند بالقاهرة: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام
خطر يعيد أجواء الحرب الباردة.. روسيا والصين تحذران واشنطن من استئناف التجارب النووية
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات
Phone 3a Lite.. نوثينج تعلن عن أول هاتف اقتصادي ضمن علامتها التجارية

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة نوثينج Nothing، عن إطلاق أول هاتف اقتصادي تحت علامتها التجارية، حيث كشفت النقاب عن Nothing Phone 3a Lite. 

ويأتي هاتف Nothing Phone 3a Lite، ليكون أول جهاز من الشركة البريطانية في فئة الهواتف الاقتصادية، رغم أن الشركة قد طرحت سابقا هواتف تحت علامة CMF.

التصميم والمواصفات

من حيث المواصفات، يتشابه Phone 3a Lite إلى حد كبير مع CMF Phone 2 Pro، مع اختلاف رئيسي يتمثل في غياب الكاميرا التليفوتوغرافية، يتميز الهاتف بتصميمه المميز مع ظهر زجاجي شفاف، بالإضافة إلى Glyph Light، وهو ضوء مميز ينبه المستخدم بالإشعارات.

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.77 بوصة ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز، وتصل درجة السطوع إلى 800 شمعة مع إمكانية الوصول إلى 3000 شمعة كحد أقصى، كما تحمي الشاشة Panda Glass، وتدمج مستشعر بصمة ضوئي وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

يعمل هاتف Nothing Phone 3a Lite، بمعالج ميدياتك Dimensity 7300 Pro، ويأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD.

فيما يتعلق بالكاميرات، يحتوي هاتف Nothing Phone 3a Lite، على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة OIS، بفتحة عدسة 24 مم، بالإضافة إلى كاميرا واسعة زاوية بدقة 8 ميجابكسل 15 مم وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يعمل هاتف Nothing Phone 3a Lite بنظام التشغيل Nothing OS 3.5 المعتمد على Android 15، وتلتزم نوثينج بتقديم ثلاث تحديثات رئيسية لنظام الأندرويد، بالإضافة إلى 6 سنوات من التحديثات الأمنية.

يتمتع هاتف Nothing Phone 3a Lite، ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

يتوفر هاتف Nothing Phone 3a Lite، بلوني أسود وأبيض، ويبدأ سعره من 249 دولار للنسخة بسعة 8+ 128 جيجابايت، ويصل إلى 279 دولار للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.

