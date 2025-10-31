Phone 3a Lite.. نوثينج تعلن عن أول هاتف اقتصادي ضمن علامتها التجارية

أعلنت شركة نوثينج Nothing، عن إطلاق أول هاتف اقتصادي تحت علامتها التجارية، حيث كشفت النقاب عن Nothing Phone 3a Lite.

ويأتي هاتف Nothing Phone 3a Lite، ليكون أول جهاز من الشركة البريطانية في فئة الهواتف الاقتصادية، رغم أن الشركة قد طرحت سابقا هواتف تحت علامة CMF.

التصميم والمواصفات

من حيث المواصفات، يتشابه Phone 3a Lite إلى حد كبير مع CMF Phone 2 Pro، مع اختلاف رئيسي يتمثل في غياب الكاميرا التليفوتوغرافية، يتميز الهاتف بتصميمه المميز مع ظهر زجاجي شفاف، بالإضافة إلى Glyph Light، وهو ضوء مميز ينبه المستخدم بالإشعارات.

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.77 بوصة ودقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز، وتصل درجة السطوع إلى 800 شمعة مع إمكانية الوصول إلى 3000 شمعة كحد أقصى، كما تحمي الشاشة Panda Glass، وتدمج مستشعر بصمة ضوئي وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

يعمل هاتف Nothing Phone 3a Lite، بمعالج ميدياتك Dimensity 7300 Pro، ويأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD.

هاتف Nothing Phone 3a Lite

فيما يتعلق بالكاميرات، يحتوي هاتف Nothing Phone 3a Lite، على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة OIS، بفتحة عدسة 24 مم، بالإضافة إلى كاميرا واسعة زاوية بدقة 8 ميجابكسل 15 مم وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يعمل هاتف Nothing Phone 3a Lite بنظام التشغيل Nothing OS 3.5 المعتمد على Android 15، وتلتزم نوثينج بتقديم ثلاث تحديثات رئيسية لنظام الأندرويد، بالإضافة إلى 6 سنوات من التحديثات الأمنية.

يتمتع هاتف Nothing Phone 3a Lite، ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

يتوفر هاتف Nothing Phone 3a Lite، بلوني أسود وأبيض، ويبدأ سعره من 249 دولار للنسخة بسعة 8+ 128 جيجابايت، ويصل إلى 279 دولار للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.