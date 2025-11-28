قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
الزمالك يحيل مهدي سليمان للتحقيق بعد غيابه عن التدريبات
المقارنة بين الكرة المصرية والمغربية.. هاني أبوريدة يضع أسس الإصلاح
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع آخر حتى 4 ديسمبر
ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟.. الإفتاء تجيب
مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
محلل سياسي: المعلومات عن حادث البيت الأبيض متضاربة ومتشابكة

أكد ماهر عبد القادر، الباحث والمحلل السياسي، من واشنطن، أن هناك معلومات متضاربة ومتشابكة بشأن عملية إطلاق نار على الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض، موضحًا أن المعلومات الأولية أن منفذ العملية هو أفغاني انتقل من افغانستان إلى أمريكا 2021 وكان يعمل مع المخابرات الأمريكية والجيش الأمريكي في منطقة بأفغانستان.

وأضاف ماهر عبد القادر، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، أن التحقيقات ستكشف كافة الأمور حول هذه العملية، موضحًا أنه عندما يكون أي عمل مسلح وتقوم أمريكا وتقول أنه عمل إرهابي ولكن هذا العمل تم تحريره والتعامل معه على أنه عمل ضيق وحالة من التعتيم؛ لانه رجل كان يدعم المخابرات الأمريكية.

ونوه ماهر عبد القادر ، بأن الدافع وراء هذه العملية هو دافع شخصي، موضحًا أن هذا الرجل استخدم مسدس به 6 طلقات وهو ما يؤكد أن له دوافع سياسية، قائلًا: "المتهم في حادث الحرس الوطني الأمريكي عضو في "cia".

