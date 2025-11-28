محلل سياسي: المعلومات عن حادث البيت الأبيض متضاربة ومتشابكة

أكد ماهر عبد القادر، الباحث والمحلل السياسي، من واشنطن، أن هناك معلومات متضاربة ومتشابكة بشأن عملية إطلاق نار على الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض، موضحًا أن المعلومات الأولية أن منفذ العملية هو أفغاني انتقل من افغانستان إلى أمريكا 2021 وكان يعمل مع المخابرات الأمريكية والجيش الأمريكي في منطقة بأفغانستان.

وأضاف ماهر عبد القادر، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، أن التحقيقات ستكشف كافة الأمور حول هذه العملية، موضحًا أنه عندما يكون أي عمل مسلح وتقوم أمريكا وتقول أنه عمل إرهابي ولكن هذا العمل تم تحريره والتعامل معه على أنه عمل ضيق وحالة من التعتيم؛ لانه رجل كان يدعم المخابرات الأمريكية.

ونوه ماهر عبد القادر ، بأن الدافع وراء هذه العملية هو دافع شخصي، موضحًا أن هذا الرجل استخدم مسدس به 6 طلقات وهو ما يؤكد أن له دوافع سياسية، قائلًا: "المتهم في حادث الحرس الوطني الأمريكي عضو في "cia".