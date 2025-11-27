بوتين: دونباس والقرم يجب أن تكونا محور المحادثات مع أمريكا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس إن الموضوع الرئيسي لمحادثاتنا مع الولايات المتحدة يجب أن يكون شبه جزيرة القرم ودونباس.

اتفاق بين روسيا وأوكرانيا

وأكد الرئيس الروسي أنه يريد التوصل لاتفاق مع أوكرانيا في نهاية المطاف، مضيفا أن البعض يطالب بمواصلة القتال حتى آخر أوكراني ونحن مستعدون لذلك.

وأوضح بوتين أنه لا فائدة من توقيع أي وثائق مع القيادة الأوكرانية، مبديا استعداده لمناقشة جادة لخطة السلام مع الوفد الأمريكي الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن وفد روسي ناقش في أبو ظبي مع نظيره الأوكراني تبادل الأسرى.

الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا

وأكد الرئيس بوتين أن كل شهر تزداد مساحة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لافتا إلى أن المعارك ستتوقف بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس، وأن القوات الروسية تتحرك بسرعة على كافة الجبهات بأوكرانيا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أمر «مرفوض» من وجهة نظر موسكو.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إنّ أي مفاوضات سلام مع كييف لا يمكن أن تشمل قبولها عضواً في الناتو، مشدّداً على أن أوكرانيا ينبغي أن تظل «دولة محايدة»، غير منحازة لأي تكتّل عسكري.

وتعتبر موسكو أن توسع الناتو شرقاً ينطوي على «تهديد مباشر» لأمنها القومي. تصريحات ممثلي الكرملين تشير إلى أن قبول كييف ضمن التحالف العسكري يعني توجيه «خط أحمر» إلى روسيا، وخرق لمبدأ «لا أمن لبعض على حساب أمن الآخرين»، بحسب المتحدث الرسمي للكرملين.