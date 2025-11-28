قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
سفير موسكو بلندن: مصادرة الأصول الروسية في بريطانيا سرقة
دعاء يوم الجمعة للرزق والبركة .. أجمل الأدعية المستجابة
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في برشلونة
أوروبا تجهز ردودا سيبرانية ومناورات لمواجهة حرب روسيا الهجينة
لو مادفعتش هنقطع الكهرباء.. حقيقة تلك الرسالة
أوكرانيا: لن نوافق على التنازل عن الأراضي لإنهاء الحرب مع روسيا
سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الأمين العام للتعاون الإسلامي يشيد بالدور الريادي لمصر في دعم العمل المشترك
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
أخبار العالم

بعد تزايد التسريبات.. إسرائيل تطلق نظاما لمتابعة حسابات الجنود لحظة بلحظة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتفعيل نظام رقابي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لمتابعة جميع المنشورات والصور التي يشاركها الجنود عبر منصّات التواصل الاجتماعي، وفق ما كشفه موقع "جالي تساهال". ويهدف النظام، الذي يحمل اسم "مورفيوس"، إلى رصد أي محتوى قد يؤدي إلى كشف مواقع حساسة أو معدات عسكرية، وإرسال تنبيه فوري لمسؤولي أمن المعلومات.


ويأتي تطوير هذا النظام عقب سلسلة من التسريبات المتكررة لمعلومات سرية نشرها جنود عبر شبكات التواصل، استخدمتها أجهزة استخبارات تابعة لإيران وحماس وحزب الله خلال السنوات الأخيرة. وتشير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن جزءًا من المعلومات التي استندت إليها حماس في هجوم السابع من أكتوبر جُمعت من بيانات وصور نشرها الجنود في حساباتهم العامة.


وبحسب التقرير، سيقوم "مورفيوس" بتحليل المحتوى المنشور من نحو 170 ألف جندي نظامي يمتلكون حسابات عامة، دون أن يشمل جنود الاحتياط في المرحلة الأولى. وفي حال رُصد محتوى حساس، يتولى ضباط أمن المعلومات دراسة الحالة والتواصل مع الجندي المعني للمطالبة بحذف المنشور فورًا، على أن يتم لاحقًا تفعيل رسائل تحذير تلقائية تُرسل مباشرة لهواتف الجنود.


ويعترف الجيش بأن النظام "يمسّ بالخصوصية"، لكنه يعتبره ضرورة أمنية ملحّة في ظل الأضرار الاستخباراتية المتراكمة. وقد بدأت بالفعل تجربة أولية شملت 45 ألف جندي، أسفرت عن اكتشاف آلاف المخالفات المتعلقة بأمن المعلومات.

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

