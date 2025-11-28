ريف دمشق: أكثر من 50 منزلاً ومسجد تعرضوا للقصف وسط مقاومة الأهالي

قال خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ بلدة بيت جن في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي اليوم الجمعة تعيش حالة من الحزن والوجوم بين سكانها، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على البلدة.

وأكد في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حركة السكان محدودة نتيجة استهداف المنازل واستمرار تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية في الأجواء، ما ألقى بظلال من الخوف والقلق على الأهالي.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أكثر من 50 منزلاً تعرضت للقصف المباشر، كما تعرض المسجد الرئيس في البلدة، الذي أصبح ملاذاً للمدنيين، إلى الاستهداف، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وتابع، أن الجنود الإسرائيليين واجهوا مقاومة من أبناء البلدة، ما أسفر عن خسائر بشرية بين قوات الاحتلال، قبل أن تتدخل الطائرات المسيرة لتدمير الآليات العسكرية وتعزيز سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة.

وأكد خليل هملو أن البلدة، التي لا تزال تلملم جراحها من آثار القصف خلال السنوات الـ14 الماضية، تعاني من دمار واسع في البنية التحتية والمنازل، بينما يحاول الأهالي الاطمئنان على ذويهم وتشييع شهدائهم.

وذكر، أن بعض السكان قدموا من مناطق أخرى للاطمئنان على أهلهم، وسط حالة من الحذر الشديد نتيجة التحركات العسكرية المستمرة.

وشدد خليل هملو على أن الأحداث الأخيرة تظهر حجم التصعيد العسكري الإسرائيلي وردود المقاومة المحلية، مؤكداً أن البلدة ما زالت في حالة طوارئ، مع استمرار تأثير القصف على المدنيين، وارتفاع مستوى الخطر جراء الدمار والتهديدات المباشرة على حياة السكان.

