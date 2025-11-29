ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر كل يوم لمدة شهر؟

شرب الشاي الأخضر يوميًا لمدة شهر يُحدث تغييرات ملحوظة في جسمك، بدءًا من تحسين عملية الأيض والهضم، وصولًا إلى تقليل الالتهابات وزيادة التركيز. يقول الخبراء إن مضادات الأكسدة، وخاصةً الكاتيكين، تدعم صحة القلب، وتُحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وتُحسّن الإدراك.

إليك ما يُمكن توقعه بعد 30 يومًا من هذه العادة اليومية البسيطة.



يُعدّ الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شيوعًا في العالم، وله فوائد صحية متنوعة. ووفقًا للأطباء، يُستخرج الشاي الأخضر من نفس نبتة الكاميليا الصينية ، مثل الشاي الأسود، إلا أن مُعدّي الشاي يُحضّرون أوراقه بطريقة مختلفة. إذ يمرّ بعملية التبخير، أو القلي في المقلاة، أو التجفيف الحراري. تُساعد عملية التجفيف السريع على إبراز بعضٍ من أصحّ خصائص الشاي الأخضر وألذّها مذاقًا.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، ويدعم العديد من الفوائد الصحية لجسمك عند تناول كوب منه يوميًا لمدة شهر على الأقل. على مر القرون، استمتع الأشخاص بنكهة الشاي الأخضر الخفيفة وفوائده المتعددة. إذا لم تكن من محبيه بعد.

فوائد تناول الشاي الأخضر لمدة 30 يوميا

فإليك بعض الأسباب التي قد تدفعك لتجربة الشاي الأخضر لمدة 30 يومًا على الأقل:

يحسن الوظيفة الإدراكية

تشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر يُحسّن الإدراك والمزاج ووظائف الدماغ بفضل مركبات مثل الكافيين وL-theanine. حتى شرب كوب واحد يوميًا يُقلل من احتمالية ضعف الإدراك لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن. كما يُقلل الشاي الأخضر من مستويات بعض الجزيئات المعروفة باسم المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض الزهايمر.

يحارب الالتهابات المسببة للسرطان

أوراق الشاي الأخضر غنية بالفلافونويدات المعروفة باسم الكاتيكينات، والتي تعمل كمضادات للأكسدة. ووفقًا للخبراء، يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من الإيبيغالوكاتيكين-3 غالات (EGCG)، وهو كاتشين ذو خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تقليل الالتهاب الناتج عن الجذور الحرة الضارة بالخلايا.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الشاي الأخضر قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وعودة السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الرئة.

يمنع السكتة الدماغية وأمراض القلب

يمكن أن يساعد تناول الشاي الأخضر على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية وحتى السكتات الدماغية. ووفقًا للدراسات، فإن من يشربون من كوبين إلى أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا ينخفض ​​خطر إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 24%.

وفقاً للأطباء، يحتوي الشاي الأخضر على فلافونويدات تحمي القلب، تُعرف باسم كيرسيتين وثيافلافين. تعمل الفلافونويدات على فتح الأوعية الدموية والحفاظ عليها مرنة، مما يُساعد على تدفق الدم بسلاسة أكبر.

يحمي غدة البروستاتا

أشارت العديد من الدراسات إلى أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر، وخاصةً EGCG، مفيدة في الوقاية من تضخم البروستاتا الحميد، الذي يؤدي إلى كثرة التبول ومشاكل أخرى لدى الرجال الأكبر سنًا. يمنع EGCG تكاثر خلايا البروستاتا وتضخم الغدة.

يخفض نسبة السكر في الدم

خلال شهر من شرب الشاي الأخضر بانتظام، ستلاحظ استقرار مستوى السكر في الدم. يحتوي الشاي الأخضر على مستويات عالية من إل-ثيانين، الذي يقي من داء السكري. كما يُحسّن مستويات السكر في الدم، ويزيد من حساسية الجسم للأنسولين.

ما هي كمية الشاي الأخضر التي يجب أن تشربها يوميًا؟



تشير الدراسات إلى أن شرب أربعة أكواب على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا يُقلل من خطر الوفاة بسبب مشاكل صحية أيضية مختلفة، مثل النوبات القلبية أو حتى مضاعفات داء السكري من النوع الثاني، بنسبة تصل إلى 40%.

كما تُشير بعض الدراسات إلى فوائد تناول كوبين فقط، بينما تُشير دراسات أخرى إلى أن زيادة الاستهلاك (حوالي ستة أكواب) تُحسّن الصحة الإدراكية وتُقلل الكوليسترول.

ومع ذلك، وفقًا للأطباء، من المهم أن تكون على دراية بالآثار الجانبية الناجمة عن الإفراط في الاستهلاك، مثل حساسية الكافيين، وضبط تناولك بناءً على ما تشعر أنه مناسب لجسمك.

