قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
تقديرا لمواقفه التاريخية.. أبو العينين يقترح إرسال برقية شكر للرئيس السيسي
البرهان يستقبل الرئيس الإريتري في بورتسودان
بدلاء الزمالك استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي الأخضر كل يوم لمدة شهر؟

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر
هاجر هانئ

شرب الشاي الأخضر يوميًا لمدة شهر يُحدث تغييرات ملحوظة في جسمك، بدءًا من تحسين عملية الأيض والهضم، وصولًا إلى تقليل الالتهابات وزيادة التركيز. يقول الخبراء إن مضادات الأكسدة، وخاصةً الكاتيكين، تدعم صحة القلب، وتُحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وتُحسّن الإدراك.

إليك ما يُمكن توقعه بعد 30 يومًا من هذه العادة اليومية البسيطة.
 

يُعدّ الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شيوعًا في العالم، وله فوائد صحية متنوعة. ووفقًا للأطباء، يُستخرج الشاي الأخضر من نفس نبتة الكاميليا الصينية ، مثل الشاي الأسود، إلا أن مُعدّي الشاي يُحضّرون أوراقه بطريقة مختلفة. إذ يمرّ بعملية التبخير، أو القلي في المقلاة، أو التجفيف الحراري. تُساعد عملية التجفيف السريع على إبراز بعضٍ من أصحّ خصائص الشاي الأخضر وألذّها مذاقًا.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، ويدعم العديد من الفوائد الصحية لجسمك عند تناول كوب منه يوميًا لمدة شهر على الأقل. على مر القرون، استمتع الأشخاص بنكهة الشاي الأخضر الخفيفة وفوائده المتعددة. إذا لم تكن من محبيه بعد.

فوائد تناول الشاي الأخضر لمدة 30 يوميا

فإليك بعض الأسباب التي قد تدفعك لتجربة الشاي الأخضر لمدة 30 يومًا على الأقل:

يحسن الوظيفة الإدراكية
تشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر يُحسّن الإدراك والمزاج ووظائف الدماغ بفضل مركبات مثل الكافيين وL-theanine. حتى شرب كوب واحد يوميًا يُقلل من احتمالية ضعف الإدراك لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن. كما يُقلل الشاي الأخضر من مستويات بعض الجزيئات المعروفة باسم المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض الزهايمر.

يحارب الالتهابات المسببة للسرطان
أوراق الشاي الأخضر غنية بالفلافونويدات المعروفة باسم الكاتيكينات، والتي تعمل كمضادات للأكسدة. ووفقًا للخبراء، يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من الإيبيغالوكاتيكين-3 غالات (EGCG)، وهو كاتشين ذو خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تقليل الالتهاب الناتج عن الجذور الحرة الضارة بالخلايا.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الشاي الأخضر قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وعودة السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الرئة.

يمنع السكتة الدماغية وأمراض القلب
يمكن أن يساعد تناول الشاي الأخضر على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية وحتى السكتات الدماغية. ووفقًا للدراسات، فإن من يشربون من كوبين إلى أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا ينخفض ​​خطر إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 24%.

وفقاً للأطباء، يحتوي الشاي الأخضر على فلافونويدات تحمي القلب، تُعرف باسم كيرسيتين وثيافلافين. تعمل الفلافونويدات على فتح الأوعية الدموية والحفاظ عليها مرنة، مما يُساعد على تدفق الدم بسلاسة أكبر.

يحمي غدة البروستاتا
أشارت العديد من الدراسات إلى أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر، وخاصةً EGCG، مفيدة في الوقاية من تضخم البروستاتا الحميد، الذي يؤدي إلى كثرة التبول ومشاكل أخرى لدى الرجال الأكبر سنًا. يمنع EGCG تكاثر خلايا البروستاتا وتضخم الغدة.

يخفض نسبة السكر في الدم
خلال شهر من شرب الشاي الأخضر بانتظام، ستلاحظ استقرار مستوى السكر في الدم. يحتوي الشاي الأخضر على مستويات عالية من إل-ثيانين، الذي يقي من داء السكري. كما يُحسّن مستويات السكر في الدم، ويزيد من حساسية الجسم للأنسولين.

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

ما هي كمية الشاي الأخضر التي يجب أن تشربها يوميًا؟


تشير الدراسات إلى أن شرب أربعة أكواب على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا يُقلل من خطر الوفاة بسبب مشاكل صحية أيضية مختلفة، مثل النوبات القلبية أو حتى مضاعفات داء السكري من النوع الثاني، بنسبة تصل إلى 40%.

 كما تُشير بعض الدراسات إلى فوائد تناول كوبين فقط، بينما تُشير دراسات أخرى إلى أن زيادة الاستهلاك (حوالي ستة أكواب) تُحسّن الصحة الإدراكية وتُقلل الكوليسترول.

ومع ذلك، وفقًا للأطباء، من المهم أن تكون على دراية بالآثار الجانبية الناجمة عن الإفراط في الاستهلاك، مثل حساسية الكافيين، وضبط تناولك بناءً على ما تشعر أنه مناسب لجسمك.

المصدر:timesnownews

الشاي الأخضر فوائد الشاي الأخضر الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

ترشيحاتنا

الدعاء

التحصينات النبوية عند الخروج من المنزل.. تقي المسلم من الشرور والأذى

مساعدات بيت الزكاة لأهل غزة

بتوجيهات شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات ينتهي من تسليم مساعدات لأهالي غزة

بحضور قيادات الأزهر والإفتاء.. انطلاق فعاليات مؤتمر إعلام الأزهر «الإعلام الدعوي وبناء الإنسان»

انطلاق فعاليات مؤتمر إعلام الأزهر الإعلام الدعوي وبناء الإنسان

بالصور

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد