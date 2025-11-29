قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
النائب العام: لابد من بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضي
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام عقب العودة من المغرب
أبو العينين: الصراعات وارتفاع البطالة والهجرة والفجوات التنموية تحديات ضاغطة
أبو العينين: أي ميثاق جديد للمتوسط لن يكتمل دون تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير عاجل من تناول ألواح البروتين يوميا

الواح البروتين
الواح البروتين
هاجر هانئ

يتناول الكثيرون ألواح البروتين يوميًا للراحة، لكن خبراء التغذية يحذرون من أن تناولها بانتظام قد يؤدي إلى آثار جانبية خفية. بعض الألواح غنية بالكحوليات السكرية والمواد المضافة التي قد تسبب الانتفاخ والغازات واضطرابات الجهاز الهضمي. بينما تحتوي ألواح أخرى على سعرات حرارية زائدة قد تساهم في زيادة الوزن، بينما قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى إجهاد الكلى لدى من يعانون من مشاكل صحية كامنة.
 

تُعد ألواح البروتين من أسهل الطرق للحصول على الكمية الكافية من البروتين التي يحتاجها جسمك يوميًا لبناء العضلات وإصلاحها بعد التمرين، وزيادة الشعور بالشبع. كما تُوفر ألواح البروتين الطاقة وتُعدّ وجبة خفيفة صحية. مع أنها قد تكون جزءًا من نظام غذائي صحي مع تناول كميات وفيرة من العناصر الغذائية من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، إلا أن لها العديد من السلبيات أيضًا.

تتوفر في الأسواق اليوم خياراتٌ عديدة من ألواح البروتين، مما يُصعّب تحديد الأنسب لك، كما يُسهّل اختيار ما قد لا يُناسب أهدافك. فبينما يُباع بعضها على أنه غنيّ بالعناصر الغذائية ومكوناته الطبيعية، إلا أنها غنية بالسكر والسعرات الحرارية، وتُضاهي الحلويات. كذلك، بينما تأتي الدهون في بعض ألواح البروتين غالبًا من المكسرات والبذور الكاملة، تستخدم العديد من العلامات التجارية زيوتًا نباتية مُعالجة، مثل زيت النخيل، وزيت الكانولا، وزيت الفول السوداني، وزيت فول الصويا.

السلبيات المحتملة لتناول ألواح البروتين يوميًا


عالية السكر
قد تحتوي ألواح البروتين على كميات زائدة من السكر المضاف، مما قد يكون ضارًا، خاصةً إذا كنت تتناول العديد من الأطعمة المصنعة الأخرى. ينصح الخبراء باختيار ألواح تحتوي على ستة إلى ثمانية غرامات من السكر المضاف.

المكونات صعبة الهضم
العديد من المكونات المضافة إلى ألواح البروتين الجاهزة قد تُسبب اضطرابًا في المعدة. ويقول الخبراء إن كحولات السكر المستخدمة في بعض ألواح البروتين قد تُسبب أيضًا الإسهال. إذا كنت تعاني من حساسية تجاه كحولات السكر، فتجنب المنتجات التي تحتوي على السوربيتول، والإكسيليتول، والإريثريتول، والمالتيتول.

محملة بالسعرات الحرارية
تُسوّق ألواح البروتين غالبًا على أنها أطعمة رائعة، لكن الخبراء يعتقدون أن الترويج لها مبالغ فيه. العديد من ألواح البروتين غنية بالسعرات الحرارية، مما يُسهم في زيادة الوزن، خاصةً عند الإفراط في تناولها. لذلك، من المهم مراجعة الملصق الغذائي لألواح البروتين المفضلة لديك أو أي وجبة خفيفة مُغلّفة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجاتك الغذائية العامة.

أفضل البدائل لألواح البروتين


وفقا للخبراء، إذا كنت ترغب في تناول ألواح البروتين، فإن الأفضل هو صنعها في المنزل بمكونات مثل اللوز والكاجو وبذور الكتان وبذور اليقطين وبذور الشيا وجوز الهند والتمر.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الطرق الأخرى لإدخال المزيد من الأطعمة المحملة بالبروتين إلى نظامك الغذائي، مثل تناول المزيد من:

المكسرات والبذور النيئة
الجبن
البيض المسلوق
بندق وزبدة البذور
زبادي غير محلى
منتجات الألبان أو منتجات الألبان غير الألبانية عالية البروتين
جبن
الفاصوليا والعدس
اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك
بعض الحبوب الكاملة
يقول الخبراء إن تلبية احتياجاتك اليومية من البروتين ليس بالأمر الصعب إذا كان نظامك الغذائي متوازنًا. حاول تضمين بعض الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين في كل وجبة ووجبة خفيفة لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتعزيز تمارينك الرياضية، ودعم نمط حياة صحي بشكل عام.

المصدر: timesnownews
 

البروتين ألواح البروتين فول الصويا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

ترشيحاتنا

حادث تصادم بالبحيرة

الأب والأم وأبناؤهما الثلاثة.. مصرع 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

عبد الرحيم حسن: اختيار المتميزين في بورسعيد أرض المواهب

عبد الرحيم حسن: اختيار المتميزين في بورسعيد أرض المواهب

مياه القناة : البدء في حملات غسيل الشبكات ببور سعيد والإسماعيلية والسويس

مياه القناة : البدء في حملات غسيل الشبكات ببور سعيد والإسماعيلية والسويس

بالصور

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد