تحذير عاجل من تناول ألواح البروتين يوميا

يتناول الكثيرون ألواح البروتين يوميًا للراحة، لكن خبراء التغذية يحذرون من أن تناولها بانتظام قد يؤدي إلى آثار جانبية خفية. بعض الألواح غنية بالكحوليات السكرية والمواد المضافة التي قد تسبب الانتفاخ والغازات واضطرابات الجهاز الهضمي. بينما تحتوي ألواح أخرى على سعرات حرارية زائدة قد تساهم في زيادة الوزن، بينما قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى إجهاد الكلى لدى من يعانون من مشاكل صحية كامنة.



تُعد ألواح البروتين من أسهل الطرق للحصول على الكمية الكافية من البروتين التي يحتاجها جسمك يوميًا لبناء العضلات وإصلاحها بعد التمرين، وزيادة الشعور بالشبع. كما تُوفر ألواح البروتين الطاقة وتُعدّ وجبة خفيفة صحية. مع أنها قد تكون جزءًا من نظام غذائي صحي مع تناول كميات وفيرة من العناصر الغذائية من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، إلا أن لها العديد من السلبيات أيضًا.

تتوفر في الأسواق اليوم خياراتٌ عديدة من ألواح البروتين، مما يُصعّب تحديد الأنسب لك، كما يُسهّل اختيار ما قد لا يُناسب أهدافك. فبينما يُباع بعضها على أنه غنيّ بالعناصر الغذائية ومكوناته الطبيعية، إلا أنها غنية بالسكر والسعرات الحرارية، وتُضاهي الحلويات. كذلك، بينما تأتي الدهون في بعض ألواح البروتين غالبًا من المكسرات والبذور الكاملة، تستخدم العديد من العلامات التجارية زيوتًا نباتية مُعالجة، مثل زيت النخيل، وزيت الكانولا، وزيت الفول السوداني، وزيت فول الصويا.

السلبيات المحتملة لتناول ألواح البروتين يوميًا



عالية السكر

قد تحتوي ألواح البروتين على كميات زائدة من السكر المضاف، مما قد يكون ضارًا، خاصةً إذا كنت تتناول العديد من الأطعمة المصنعة الأخرى. ينصح الخبراء باختيار ألواح تحتوي على ستة إلى ثمانية غرامات من السكر المضاف.

المكونات صعبة الهضم

العديد من المكونات المضافة إلى ألواح البروتين الجاهزة قد تُسبب اضطرابًا في المعدة. ويقول الخبراء إن كحولات السكر المستخدمة في بعض ألواح البروتين قد تُسبب أيضًا الإسهال. إذا كنت تعاني من حساسية تجاه كحولات السكر، فتجنب المنتجات التي تحتوي على السوربيتول، والإكسيليتول، والإريثريتول، والمالتيتول.

محملة بالسعرات الحرارية

تُسوّق ألواح البروتين غالبًا على أنها أطعمة رائعة، لكن الخبراء يعتقدون أن الترويج لها مبالغ فيه. العديد من ألواح البروتين غنية بالسعرات الحرارية، مما يُسهم في زيادة الوزن، خاصةً عند الإفراط في تناولها. لذلك، من المهم مراجعة الملصق الغذائي لألواح البروتين المفضلة لديك أو أي وجبة خفيفة مُغلّفة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجاتك الغذائية العامة.

أفضل البدائل لألواح البروتين



وفقا للخبراء، إذا كنت ترغب في تناول ألواح البروتين، فإن الأفضل هو صنعها في المنزل بمكونات مثل اللوز والكاجو وبذور الكتان وبذور اليقطين وبذور الشيا وجوز الهند والتمر.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الطرق الأخرى لإدخال المزيد من الأطعمة المحملة بالبروتين إلى نظامك الغذائي، مثل تناول المزيد من:

المكسرات والبذور النيئة

الجبن

البيض المسلوق

بندق وزبدة البذور

زبادي غير محلى

منتجات الألبان أو منتجات الألبان غير الألبانية عالية البروتين

جبن

الفاصوليا والعدس

اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك

بعض الحبوب الكاملة

يقول الخبراء إن تلبية احتياجاتك اليومية من البروتين ليس بالأمر الصعب إذا كان نظامك الغذائي متوازنًا. حاول تضمين بعض الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين في كل وجبة ووجبة خفيفة لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتعزيز تمارينك الرياضية، ودعم نمط حياة صحي بشكل عام.

المصدر: timesnownews

