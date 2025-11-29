قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف قاسم: الاحتراف غيّر مفهوم الانتماء في كرة القدم
ليلة سقوط فرج عامر..النتيجة النهائية لانتخابات نادي سموحة بالإسكندرية
إطلاق نار بمركز تسوق في كاليفورنيا وإصابة شخصين على الأقل
تحرك أسعار الدواجن الآن بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟
عبدالخالق: مواجهة كايزر تشيفز صعبة..ولكن الزمالك قادر على الفوز
سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025
احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب
أفضل صيغ الصلاة على النبي لقضاء الحوائج وفك الكروب.. رددها دائما
عودة بعثة المصري إلى القاهرة بعد الفوز على زيسكو
هيجيست : العمليات الأمريكية "الرمح الجنوبي" في بحر الكاريبي قانونية
اطلاق حملة جديدة للتعقيم وتحصين الكلاب ضد مرض السعار بالبحيرة
عمرو الدرديري عن تعادل الأهلي: اتفرج علينا بكرة و إحنا بنكسب
بالصور

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أسماء عبد الحفيظ

مع تزايد الاهتمام بالصحة والرشاقة على السوشيال ميديا، أصبح هناك اهتمام واسع بـ الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على الصحة العامة والوزن المثالي. 

يتابع ملايين المستخدمين تريندات التغذية على تيك توك وإنستغرام، خاصة وصفات المشاهير التي توضح الأطعمة المفيدة وتلك التي قد تسبب مشاكل صحية إذا استهلكت بكثرة.

أحترس أطعمة عليك تجنبها 

في هذا المقال، سنتحدث عن أبرز الأطعمة التي ينصح خبراء التغذية بتجنبها أو تقليلها، مع تقديم بدائل صحية وسهلة التحضير في المنزل، لتكون وجباتك متوازنة ولذيذة في نفس الوقت.

1. المشروبات الغازية

  • المشروبات الغازية تحتوي على كميات كبيرة من السكر والصودا التي تؤثر على الصحة:
  • تسبب زيادة الوزن والسمنة.
  • تزيد خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.
  • قد تؤدي إلى مشاكل في الأسنان.

بدائل صحية:

  • عصائر طبيعية مخففة بالماء.
  • مياه بنكهة الفواكه الطبيعية بدون سكر.
  • شاي الأعشاب الساخن.

2. الوجبات السريعة عالية الدهون

البرجر والبيتزا المقليّة أو المليئة بالجبن الدهني أصبحت محور تريندات خطيرة على الصحة:

  • تحتوي على دهون مشبعة وسعرات حرارية عالية.
  • تسبب ارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن.
  • قد تؤثر على الطاقة والنوم.

بدائل صحية:

  • برجر الدجاج أو السمك المشوي.
  • بيتزا بخبز كامل الحبوب وخضار طازجة.
  • تقليل الجبن الدسم واستخدام صوص طماطم طبيعي.

3. الحلويات الصناعية

الكعك، البسكويت، والشيكولاتة المصنعة مليئة بالسكر والزيوت المهدرجة:

  • تسبب زيادة السكر في الدم بسرعة.
  • تؤثر على صحة القلب والكبد.
  • قد تسبب شعورًا سريعًا بالجوع بعد وقت قصير.

بدائل صحية:

  • فواكه طازجة أو مجففة بدون سكر.
  • سناك الشوفان والعسل.
  • حلوى الشيا بالموز والتوت.

4. الصوصات الجاهزة والصلصات عالية الملح والسكر

الكاتشب، المايونيز، وصلصة الصويا المعلبة:

  • تحتوي على كميات كبيرة من الملح والسكر.
  • تزيد من احتباس الماء في الجسم.
  • تؤثر على ضغط الدم على المدى الطويل.

بدائل صحية:

  • تحضير صوص منزلي باستخدام طماطم طازجة، ثوم، وعصير ليمون.
  • استخدام الزبادي قليل الدسم مع الأعشاب بدل المايونيز.

5. الأطعمة المقلية بكثرة

  • البطاطس المقلية، السمبوسة، أو الكرات المقلية تسبب زيادة الدهون المشبعة.
  • تؤثر على صحة القلب والكبد وتزيد الوزن.

بدائل صحية:

  • البطاطس المخبوزة أو المشوية.
  • السناك المقلي في الفرن بدون زيت.
  • دمج الخضار الطازجة المشوية مع البروتين للحصول على وجبة كاملة.

نصائح عامة لتجنب الأطعمة الضارة

أحترس أطعمة عليك تجنبها  لهذه الأسباب
  • اقرأ المكونات قبل شراء أي منتج.
  • حاول تقليل السكر والملح في الطبخ اليومي.
  • استبدل الدهون المشبعة بزيوت صحية مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو.
  • اجعل نصف وجبتك من الخضار والفواكه الطازجة.
  • دمج البروتين مع الكربوهيدرات المعقدة يعطي طاقة مستمرة ويقلل الرغبة في الوجبات الضارة.
الأطعمة أحترس أطعمة عليك تجنبها المشروبات الغازية الأطعمة المفيدة السوشيال ميديا

بالصور

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

