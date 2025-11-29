قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

اقتصادية قناة السويس تستقبل 7 سفراء من دول أمريكا اللاتينية

مواني
مواني
ولاء عبد الكريم

استقبلت دي بي ورلد – مصر وفدًا رسميًا يضم 7 سفراء من دول أميركا اللاتينية خلال زيارتهم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone)، بهدف التعرف على تجربة مصر في تطوير بنية تحتية لوجستية حديثة، وبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات المشتركة، إلى جانب استكشاف الفرص الواعدة في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بها.

وضم الوفد كلًا من: السفير ويلمر عمر بارينتوس فيرنانديز – جمهورية فنزويلا البوليفارية، السفير هيكتور أورتيجا – القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة المكسيكية، والسفيرة إيست رومان مالدونادو – جمهورية الدومينيكان، والسفير ريكاردو إيساثا – جمهورية بنما، السفير ألكسندر بييسير موراجا – جمهورية كوبا، والسيد بالاسيوس رانجيل مارتن إدواردو – نائب رئيس البعثة، سفارة بيرو، والسفير جورج دي لا روش – جمهورية غواتيمالا.
كان في استقبال الوفد من جانب دي بي ورلد كل من السيد محمد طارق، رئيس القطاع الأمني والعلاقات الحكومية والشئون العامة – الإدارة التنفيذية مصر، والسيد لؤي عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي للعمليات – اللوجستيات مصر.
وخلال جولتهم، اطّلع السفراء على منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها دي بي ورلد – مصر، مع التركيز على المرافق المتطورة لوجيستيك بارك وميناء دي بي ورلد العين السخنة.
في دي بي ورلد لوجيستك بارك، استكشف الوفد منظومة العمل المتقدمة التي تشمل المخازن بنوعيها (الجمركية وغير الجمركية)، وساحات تخزين الحاويات الفارغة، وخدمات القيمة المضافة، وحلول النقل المتكاملة من الباب إلى الباب. وتشكل هذه العناصر معًا مركزًا لوجستيًا مترابطًا يسهم في تعزيز تدفق التجارة عبر ميناء دي بي ورلد السخنة.
وقد أصبح المجمع، الذي جرى افتتاحه مؤخرًا وتجهيزه بأحدث التقنيات الرقمية وأنظمة التشغيل المبتكرة، محطة جذب دولية تعكس الاهتمام المتزايد بالطفرة التنموية التي تشهدها المنطقة.
كما تلقى السفراء عرضًا شاملًا حول دور دي بي ورلد لوجيستك بارك في دعم الصناعات التصديرية وتحفيز التحول الاقتصادي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تعمل كمركز لوجستي متكامل يقدم حلولًا مبتكرة واتصالًا عالميًا وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية.

تضمنت الزيارة جولة بميناء دي بي ورلد السخنة، حيث تعرف الوفد على الأرصفة والإمكانات التشغيلية للميناء، الذي يُعد من أكبر وأسرع الموانئ نموًا على البحر الأحمر، وبوابة رئيسية لحركة التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويضم الميناء أرصفة حديثة قادرة على استقبال أكبر السفن في العالم، ومحطات مناولة متطورة، إلى جانب أنظمة رقمية تشمل التتبع الآلي والإدارة التشغيلية الفورية، مما يدعم تسريع دوران الشحنات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وتعكس الزيارة اهتمام دول أميركا اللاتينية بتطوير علاقاتها التجارية مع مصر، في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه دي بي ورلد – مصر في تعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية ودعم الشراكات الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل.
وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للتقدم الملحوظ في تحديث البنية التحتية ورفع جودة الخدمات داخل الميناء والمنطقة اللوجستية، مؤكدين تطلعهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص إقامة مشروعات صناعية ولوجستية تسهم في دعم حركة التجارة المتنامية بين مصر ودول أميركا اللاتينية.

موانئ دبى مصر أمريكا اللاتينية لقناة السويس بنية تحتية لمنطقة اللوجستية

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
بيطري الشرقية
المجلس القومي للمرأة
صحة الشرقية
