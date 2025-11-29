قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيب مجموعة الزمالك والمصري بعد نهاية الجولة الثانية في الكونفدرالية
تركيا تعيد رسم خريطة السفر للمصريين عبر توسيع وجهاتها الجديدة
جمهوري أمريكي: قرار ترامب بتصنيف الإخوان إرهابية يفتح فصلًا جديدًا في المعاملة
الأهلي يهزم إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة في البطولة الدولية للناشئين
غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز

علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء لاعبي نادي الزمالك في مباراة كايزر شيفز.

تعليق الغندور علي مباراة الزمالك 

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تعادل… جيد بعد أداء مميز  من لاعبي الزمالك و نتيجة جيدة رغم الخطأ الفردي لمحمد صبحي و  هناك مكاسب عديدة من هذا اللقاء".

حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل

وكان قد علّق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على تعادل الزمالك أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مؤكدًا أن خطأ الحارس محمد صبحي في الدقائق الأخيرة كان سببًا مباشرًا في فقدان الفريق للنقاط الكاملة في المباراة.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “خطأ غير معقول من صبحي في الدقائق الأخيرة منح كايزر تشيفز التعادل فقد افلتت الكرة من بين يديه مع ان صبحي كان يمسك بكل الكرات طوال المباراة”.

وتابع: "كايزر تشيفز فريق مش سهل تنقصة مهارة انهاء الهجمات وكرته ارضية ويتبادلها كثيرا، تقدم مبكر للزمالك بهدف الحزيرى والغاء هدفا ثانيا للجزيرى "من غير ليه “ لكن كيف كان الجزيرى خارج التشكيل ايام فيريرا”.

واختتم: “ وفرصة ضاعت في بداية الشوط الثاني وكايزر تشيفز يمتلك الكرة كثيرا والهجمات المنظمة للزمالك في ربع الساعة الأخير كانت افضل دفاع وراحة قليلا لصبحي وحسام والونش وفتوح وعمر جابر من مواجهةً لاعبي كايزر”.

وعاد فريق الزمالك من جنوب أفريقيا بنقطة ثمينة بعد تعادله مع كايزر تشيفز بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد بيتر موكابا.

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

اجتماع فرعيات نقابة المعلمين

نقيب المعلمين يوافق على تعديل شروط القرض التعليمى بدون فوائد

اللقاء الإقليمي للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة

القومي لحقوق الإنسان يناقش جهود الحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي يعلن مفاجأة كبرى تنتظر المعلمين مطلع العام القادم

انتبه .. 15 شئ تجعلك مهددا بالأزمة القلبية

شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

