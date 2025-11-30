قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثمركم للقداسة.. تأمل جديد للأنبا ميخائيل في الاجتماع العام بحلوان
التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 بنسبة 100% واستعداد كامل لاستقبال الأهالي
ناصر منسي يترقب فرصة العودة للزمالك في كأس عاصمة مصر
الاتحاد الدولي للرماية يختار مصر لتنظيم الحدث الأكبر للناشئين 2026
انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
رياضة

4 ميداليات لمصر في نهائيات المجموعة السابعة للفروسية

الفروسية
الفروسية
محمد سمير

اختتمت منافسات نهائيات المجموعة السابعة لعام 2025 للناشئين والناشئات والشباب التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، والتي أقيمت في ميدان لونجين الخارجي بدولة قطر.

وشهدت حضورا مصريا قويا توج بحصد أربع ميداليات بواقع ثلاث فضيات وبرونزية، في نتيجة تعكس تطور منظومة الفروسية المصرية وقدرة لاعبيها على المنافسة على المستويات الدولية

وفي منافسات الفردي تحت 18 سنة، نجح الفارس ياسين رامي في إحراز الميدالية الفضية بعد أداء مميز، كما حصد الفارس إسماعيل البرعي الميدالية البرونزية في منافسات تحت 21 سنة، ليضيفا إنجازين جديدين للفروسية المصرية في البطولة.

وشهدت منافسات الفرق تحت 18 سنة تألق المنتخب المصري، حيث نجح في الفوز بالميدالية الفضية بعد أداء جماعي عكس مدى جاهزية الفرسان وقدرتهم على المنافسة.

وشارك في هذا الإنجاز كل من، حسن هشام، لي لي حسن، سيف عرفة، عمر محمد أحمد.

وفي منافسات الفرق تحت 21 سنة، واصل فرسان مصر تألقهم بعد تتويج المنتخب بالميدالية الفضية، مؤكدين تطور مستوى الجيل الجديد من الفرسان المصريين.

وضم المنتخب كلًا من هيا البرعي، سليم جعفر، سيف ياسر، إسماعيل البرعي.

وعلى مستوى النتائج الفردية، حقق الفارس عمر محمد أحمد المركز السادس تحت 18 سنة بعد ظهور قوي يعزز حضور مصر في المنافسات الفردية، بينما حصل الفارس سيف فكري على المركز الرابع في منافسات تحت 21 سنة، في أداء لافت يعكس تطور مستوى اللاعبين.

وتبرز هذه النتائج تطور منظومة الفروسية المصرية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر، وقدرة اللاعبين على المنافسة بقوة في البطولات الدولية، وسط دعم إداري وفني واضح.

وتترأس بعثة منتخب مصر هديل الحداد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، حيث تضم البعثة 23 لاعبًا ولاعبة وهم، حليم أحمد البراشي، رزان أحمد صابر، خديجة أحمد، يوسف عسار، ياسين البسيوني، هيا أسامة البرعي، إسماعيل أسامة البرعي، إبراهيم الدسوقي، سجى النصراوي، ياسين الفخراني، يوسف سعد الحمادي، سيف فيصل، فارس محمد، سيف ياسر، سليم جعفر، يوسف جلال، ليلى حسن، حسن هشام، عمر محمد، جنات معتصم، تمارا حسام، ياسين رامي، وجانا شريف.

ويضم الجهاز الفني كلًا من، محمد الجيار وهادي جبر مدربين المنتخب المصري.

أعرب الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته بالنتائج التي حققها الفرسان في البطولة، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل متواصل ودعم كبير للمنظومة.

ووجه شاكر خالص شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، على الدعم المستمر للمنتخبات الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الدعم كان عاملا رئيسيا في توفير البيئة المناسبة للفرسان لتحقيق هذه المراكز المتقدمة على الساحة الدولية.

الفروسية

