أخبار البلد

وزير الاوقاف يعلن دعمه لصندوق مكافحة الإدمان لنشر الوعى بخطورة تعاطى المخدرات

عبد الوكيل ابو القاسم

أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، دعم الوزارة الكامل لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى نشر الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة  معربا عن سعادته بالمشاركة  مع الوزراء في  افتتاح اليوم مركز العزيمة لعلاج وتأهيل  مرضى الادمان بإحدى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالغربية  ، مشيداً بهذا النموذج الكبير في علاج ومكافحة الإدمان الذي تم إنشاؤه داخل قري حياة كريمة، موضحاً أنه وجه المجلس الأعلى  للشئون الإسلامية أن يصدر 4 كتب في مكافحة المواد المخدرة لانه خطر يواجه شبابنا، فلابد أن يحتشد الجميع في مواجهة جميع صور الإدمان.

جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


وأضاف وزير الاوقاف ، أنه داعم  ومشارك في كل أعمال صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى  لمواجهة  خطر تعاطى المخدرات ، وتقديم هذا النموج إلي كل إنسان في جميع أنحاء العالم، كما سيتم تكثيف الخطب والندوات الخاصة بمحاربة الإدمان

وزير الأوقاف صندوق مكافحة وعلاج الادمان وزيرة التضامن

