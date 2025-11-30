محافظ مطروح يناقش ومسئولي الجامعة سبل المشاركة المجتمعية لخدمة الأهالي

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد على المشاركة فى فعاليات الجلسة ٩٥ لمجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور عمرو المصري رئيس الجامعة وحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات و أحمد حبون عضو مجلس الجامعة.

وأشاد محافظ مطروح بجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي المحافظة مع فتح مزيد من قنوات التواصل ودعم عدد من المبادرات المجتمعية والحفاظ على البيئة ومشاركة جهود المدينة في أعمال النظافة بما كان له مردود إيجابي لدور الجامعة.

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الخاصة بلجان ومحاضر مجلس الجامعة.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، في احتفالية جامعة حورس بتخريج الدفعة الخامسة بكليات الجامعة بحضور عدد من المحافظين منهم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وعدد من المحافظين والوزراء السابقين بحضور الدكتور سعيد عبد الهادى رئيس الجامعة وعدد من القيادات العلمية والتنفيذية والشعبية وذلك خلال احتفالية كبرى بمقر الجامعة بمحافظة دمياط .

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحياته وجميع أهالي المحافظة لجامعة حورس مع تقديم الشكر والتقدير لتعاونها المستمر في توفير العديد من المنح الدراسية لأبناء مطروح

وذلك منذ عام 2018 حتى العام الحالي ٢٠٢٥ مع تخريج العديد من الكوادر في المجالات المختلفة التى تحتاج اليها خطوات التنمية بما توفره جامعة حورس ما بين منحة كلية ومنحة جزئية بكليات الطب البشرى وطب الأسنان – علاج طبيعى – الهندسة – إدارة الأعمال، مع تفوق أبناء مطروح الملتحقين بالجامعة وحصولهم على المراكز الاولي خلال سنواتهم الدراسية بالجامعة .