آيتن عامر: ناس كتير تتمنى حد يطبطب عليها وأنا مش عايزة كده

دخلت الفنانة آيتن عامر، في نوبة بكاء أثناء لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، مساء الأحد، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وقالت آيتن عامر، إن "أنا دايمًا لما حد من صحابي البنات يجي يسلم عليا، لو حضني هعيط مش بحب حد يسلم عليا أو يطبطب عليا بحس إن ده بيكشف حالة ضغط جوه عندي، وده شيء بحاول أخفيه وأكتمه".

وتابعت آيتن عامر، أن : “ناس كتير تتمنى حد يطبطب عليها، لكن أنا مش عايزة كده مش عايزة حد يقولي "مالك؟" أو “إنتي فيكي إيه؟" الموضوع ده بيضايقني جدًا لو شايفين إن في حاجة، سبوني ساكتة، سبوني أنا متمسكة بنفسي".

وأكملت آيتن عامر: "بحس إن أي لمسة للضعف اللي جوه بتكشف عن اللي بحاول أخفيه طول الوقت حتى في بيتنا، أنا وفاء أختي دايما تقول ليوسف ابني متعيطش لو حصل حاجة، وأنا أقول له 'لا، عيط لو موجوع، عمر ما دموع الراجل كانت عيب'".