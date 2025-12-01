قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مشروعات صرف صحي جديدة في منطقة 15 مايو بمدينة جمصة

وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتابعان عددآ من الملفات المشتركة
وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتابعان عددآ من الملفات المشتركة
آية الجارحي

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حيث تم عقد اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة سير العمل بملفات العمل المشتركة، والتحديات التي تواجه المشروعات بمراحل التنفيذ، بهدف الوصول إلى حلول عملية تضمن الإسراع بمعدلات الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز المنصورة الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني باللواء محافظ الدقهلية مثمنًا التعاون بين الوزارة والمحافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومؤكداً حرصه على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على الأعمال الجارية بها على الأرض لتذليل أي تحديات ومشاكل والاستماع لشكاوى المواطنين.

وأكد وزير الإسكان دعمه الكامل لكافة ملفات العمل المشتركة مع محافظة الدقهلية، والحرص على إنجاز كافة المشروعات وإدخالها حيز التشغيل لخدمة المواطنين، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للانتهاء من المشروعات.

ومن جانبه، عبّر اللواء طارق مرزوق عن خالص شكره وتقديره لوزير الإسكان على عقد الاجتماع ودعمه لمحافظة الدقهلية وحل كافة المشكلات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيدًا بجهود المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان على متابعة المشروعات على أرض الواقع والذي يُعد نموذجًا يحتذى به في العمل التنفيذي.

كما أشار المحافظ إلى أن محافظة الدقهلية تفتخر بوجود مدينة "المنصورة الجديدة" على أرضها، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي تمثل مستقبلًا عمرانيًا وتنمويًا واعدًا.

واطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ الدقهلية، على الجهود المبذولة لتلبية احتياجات منطقة ١٥ مايو بمدينة جمصة من مشروعات صرف صحي وكذا مقترح أعمال تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جمصة، كما تم تناول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات "خزانات مياه ومحطتي رفع لمياه صرف صحي" التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المراكز بالمحافظة "نبروه - المنصورة - المطرية - ميت غمر - بلقاس".

 

الاسكان إسكان وزارة الاسكان شقق الاسكان مياه صرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

غلا

هيئة الكتاب تصدر التيسير والاعتبار للأسدي .. عمل تراثي يكشف جذور الفكر الاقتصادي المصري

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024.. أرقام تثير القلق

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024 .. أرقام تثير القلق

مكتبة مصر العامة

شبكة مكتبات مصر العامة المتنقلة تحصد جائزة التميز في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات بقطر

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد