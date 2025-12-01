مشروعات صرف صحي جديدة في منطقة 15 مايو بمدينة جمصة

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حيث تم عقد اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة سير العمل بملفات العمل المشتركة، والتحديات التي تواجه المشروعات بمراحل التنفيذ، بهدف الوصول إلى حلول عملية تضمن الإسراع بمعدلات الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز المنصورة الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني باللواء محافظ الدقهلية مثمنًا التعاون بين الوزارة والمحافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومؤكداً حرصه على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على الأعمال الجارية بها على الأرض لتذليل أي تحديات ومشاكل والاستماع لشكاوى المواطنين.

وأكد وزير الإسكان دعمه الكامل لكافة ملفات العمل المشتركة مع محافظة الدقهلية، والحرص على إنجاز كافة المشروعات وإدخالها حيز التشغيل لخدمة المواطنين، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للانتهاء من المشروعات.

ومن جانبه، عبّر اللواء طارق مرزوق عن خالص شكره وتقديره لوزير الإسكان على عقد الاجتماع ودعمه لمحافظة الدقهلية وحل كافة المشكلات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيدًا بجهود المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان على متابعة المشروعات على أرض الواقع والذي يُعد نموذجًا يحتذى به في العمل التنفيذي.

كما أشار المحافظ إلى أن محافظة الدقهلية تفتخر بوجود مدينة "المنصورة الجديدة" على أرضها، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي تمثل مستقبلًا عمرانيًا وتنمويًا واعدًا.

واطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ الدقهلية، على الجهود المبذولة لتلبية احتياجات منطقة ١٥ مايو بمدينة جمصة من مشروعات صرف صحي وكذا مقترح أعمال تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جمصة، كما تم تناول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات "خزانات مياه ومحطتي رفع لمياه صرف صحي" التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المراكز بالمحافظة "نبروه - المنصورة - المطرية - ميت غمر - بلقاس".



