تمكين الشباب بالاقتصاد الأخضر.. انطلاق مبادرة إيكو ريادة على مستوى الجمهورية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع وزارة البيئة(وحدة الشباب - الإدارة المركزية للإعلام والتوعية)، المرحلة الأولى من مبادرة "إيكو ريادة" على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في دعم الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وانطلقت الفعاليات في عدد من المحافظات كمرحلة أولى ، شملت (القاهرة، الأقصر، الغربية، المنيا)، حيث تم تنفيذ البرامج التدريبية في مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة، ومركز شباب القاتلة بالأقصر، ومركز شباب الهياتم بالغربية، وكذلك مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا.

وتأتي هذه المرحلة بهدف الوقوف على النقاط والعناصر الواجب مراعاتها من كافة الجهات المشاركة، لضمان تحسين التجربة وتطوير آليات التنفيذ قبل التوسع في باقي المحافظات خلال الفترة من نوفمبر 2025 حتى 30 يونيو 2026.

وشارك في تنفيذ البرامج عدد من المحاضرين والمتخصصين من وزارة البيئة وفروعها الإقليمية في المنيا والغربية والأقصر، إلى جانب مساهمة فعّالة من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المنفذة لضمان تقديم محتوى تدريبي متكامل يلبي احتياجات الشباب.

هدف مبادرة "إيكو ريادة"

وتهدف مبادرة "إيكو ريادة" إلى تمكين الشباب من إدارة وتنفيذ المشروعات البيئية الصغيرة، ورفع الوعي البيئي وإشراك الشباب في جهود مواجهة التحديات البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وتشجيع الابتكار البيئي، وربط الشباب بجهات التمويل والدعم الحكومي من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، وتحسين التجربة التدريبية وتطويرها باستمرار خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

وتستكمل المبادرة أنشطتها خلال المرحلة الأولى بجميع محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المذكورة، تمهيداً للتنفيذ على مستوى الجمهورية بالكامل مع نهاية البرنامج، بما يعزز دور الشباب كشركاء فاعلين في حماية البيئة ودعم خطط الدولة في التنمية المستدامة.