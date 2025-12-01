قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
رياضة

تمكين الشباب بالاقتصاد الأخضر.. انطلاق مبادرة إيكو ريادة على مستوى الجمهورية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع وزارة البيئة(وحدة الشباب - الإدارة المركزية للإعلام والتوعية)، المرحلة الأولى من مبادرة "إيكو ريادة" على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تمكين الشباب  وتعزيز دورهم في دعم الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وانطلقت الفعاليات في عدد من المحافظات كمرحلة أولى ، شملت (القاهرة، الأقصر، الغربية، المنيا)، حيث تم تنفيذ البرامج التدريبية في مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة، ومركز شباب القاتلة بالأقصر، ومركز شباب الهياتم بالغربية، وكذلك مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا.

وتأتي هذه المرحلة بهدف الوقوف على النقاط والعناصر الواجب مراعاتها من كافة الجهات المشاركة، لضمان تحسين التجربة وتطوير آليات التنفيذ قبل التوسع في باقي المحافظات خلال الفترة من  نوفمبر 2025 حتى 30 يونيو 2026.

وشارك في تنفيذ البرامج عدد من المحاضرين والمتخصصين من وزارة البيئة وفروعها الإقليمية في المنيا والغربية والأقصر، إلى جانب مساهمة فعّالة من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المنفذة لضمان تقديم محتوى تدريبي متكامل يلبي احتياجات الشباب.

هدف مبادرة "إيكو ريادة"

وتهدف مبادرة "إيكو ريادة" إلى تمكين الشباب من إدارة وتنفيذ المشروعات البيئية الصغيرة، ورفع الوعي البيئي وإشراك الشباب في جهود مواجهة التحديات البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وتشجيع الابتكار البيئي، وربط الشباب بجهات التمويل والدعم الحكومي من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، وتحسين التجربة التدريبية وتطويرها باستمرار خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

وتستكمل المبادرة أنشطتها خلال المرحلة الأولى بجميع محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المذكورة، تمهيداً للتنفيذ على مستوى الجمهورية بالكامل مع نهاية البرنامج، بما يعزز دور الشباب كشركاء فاعلين في حماية البيئة ودعم خطط الدولة في التنمية المستدامة.

وزارة الشباب والرياضة وزارة البيئة مبادرة إيكو ريادة مديرية الشباب والرياضة محافظات القاهرة الكبرى

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

غلا

هيئة الكتاب تصدر التيسير والاعتبار للأسدي .. عمل تراثي يكشف جذور الفكر الاقتصادي المصري

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024.. أرقام تثير القلق

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024 .. أرقام تثير القلق

مكتبة مصر العامة

شبكة مكتبات مصر العامة المتنقلة تحصد جائزة التميز في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات بقطر

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

