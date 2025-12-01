قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
محافظات

نجاح 90.2% | محافظ مطروح، يعتمد نتيجة امتحانات محو الأمية

محافظ مطروح خلال اعتماد نتيجة محو الأمية
محافظ مطروح خلال اعتماد نتيجة محو الأمية
ايمن محمود

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة امتحانات دورة أكتوبر 2025  لفصول محو الأمية بالمحافظة.

نسبة النجاح 90.2%

بلغت نسبة نجاح 90.2 % من المستهدف بحضور  عادل مسلم مدير عام فرع محو الامية بالمحافظة.

تحقيق المستهدف 
وأوضح  مدير عام  فرع محو الأمية بمطروح، إنه تم نجاح 1065 أميا من مختلف مدن ومراكز المحافظة  من إجمالى المستهدف 1180  مستهدف  بنسبة انجاز تخطت ال 90%.

اعتماد الخطة المستقبلية
كما اعتمد محافظ مطروح خلال اللقاء الخطة الإستراتيجية المقترحة للقضاء على الأمية بمحافظة مطروح خلال ال4 سنوات المقبلة موزعة على الإدارات والجهات الشريكة وذلك خلال الفترة من العام 2026/2027 وحتى خطة 2029/2030 وذلك بناء على أعداد الأميين بالمحافظة وجهود التعاون مع الجهات المشاركة  .

دعم جهود محو الامية
وأكد محافظ مطروح على دعمه لكافة جهود  الجهات الشريكة في  محو الأمية بالمحافظة،  لتشجيع وتحفيز الغير متعلمين للتحرر من الامية لخلق مواطن لديه وعى  وقادر على المشاركة فى جهود التنمية المستمرة ورؤية مصر 2030.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أعلن  اللواء  خالد شعيب  محافظ مطروح   موافقة مجلس الوزراء على منح  نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالى مقابل التصالح فى حال السداد الفورى لكامل مقابل التصالح على المبانى المتناثرة خارج الحيز العمرانى .

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح وفقاً للقانون وذلك بعد  الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لجهود لجان التصالح لسرعة إنجاز الملفات المقدمة من المواطنين، موجهاً لرؤساء المراكز والمدن بتقديم كافه التسهيلات وتذليل أي عقبات خلال استكمال الملفات  مع الالتزام بضوابط قانون التصالح بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات.

