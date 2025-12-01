نجاح 90.2% | محافظ مطروح، يعتمد نتيجة امتحانات محو الأمية

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة امتحانات دورة أكتوبر 2025 لفصول محو الأمية بالمحافظة.

نسبة النجاح 90.2%

بلغت نسبة نجاح 90.2 % من المستهدف بحضور عادل مسلم مدير عام فرع محو الامية بالمحافظة.

تحقيق المستهدف

وأوضح مدير عام فرع محو الأمية بمطروح، إنه تم نجاح 1065 أميا من مختلف مدن ومراكز المحافظة من إجمالى المستهدف 1180 مستهدف بنسبة انجاز تخطت ال 90%.

اعتماد الخطة المستقبلية

كما اعتمد محافظ مطروح خلال اللقاء الخطة الإستراتيجية المقترحة للقضاء على الأمية بمحافظة مطروح خلال ال4 سنوات المقبلة موزعة على الإدارات والجهات الشريكة وذلك خلال الفترة من العام 2026/2027 وحتى خطة 2029/2030 وذلك بناء على أعداد الأميين بالمحافظة وجهود التعاون مع الجهات المشاركة .

دعم جهود محو الامية

وأكد محافظ مطروح على دعمه لكافة جهود الجهات الشريكة في محو الأمية بالمحافظة، لتشجيع وتحفيز الغير متعلمين للتحرر من الامية لخلق مواطن لديه وعى وقادر على المشاركة فى جهود التنمية المستمرة ورؤية مصر 2030.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة مجلس الوزراء على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالى مقابل التصالح فى حال السداد الفورى لكامل مقابل التصالح على المبانى المتناثرة خارج الحيز العمرانى .

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح وفقاً للقانون وذلك بعد الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لجهود لجان التصالح لسرعة إنجاز الملفات المقدمة من المواطنين، موجهاً لرؤساء المراكز والمدن بتقديم كافه التسهيلات وتذليل أي عقبات خلال استكمال الملفات مع الالتزام بضوابط قانون التصالح بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات.