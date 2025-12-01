قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
محافظات

مدير تعليم مطروح: برنامج تنمية مهارات اللغة العربية ساهم في تحسين مهارات الطلاب اللغوية

مدير تعليم مطروح خلال الجولة على المدارس
مدير تعليم مطروح خلال الجولة على المدارس
ايمن محمود

 تفقدت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال  جولة ميدانية  مفاجئة  انتظام الدراسة بمدارس المحافظة.

 حيث تفقدت انتظام العملية التعليمية بمدرستي وادي ماجد الابتدائية والنصر الابتدائية بالشولحي غرب مطروح بحضور  ايهاب أنور مدير عام التعليم العام وثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام.

بدأت مدير المديرية جولتها المفاجئة الجديدة بتفقد انتظام الدراسة بمدرسة النصر حيث تابعت تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في أسبوعه الخامس والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي خلال العام الدراسي.

 ثم تابعت شرح الحصص الدراسية والاطمئنان علي المستوى التحصيلي للطلاب ومتابعة الية تنفيذ المهام اليومية والتقييمات الأسبوعية للطلاب بانتظام .

كما تابعت شرح المعلمين بمدرسة وادي ماجد الابتدائية حيث تابعت شرح المعلمين للحصص الدراسية مقيمة المستوي اللغوي للطلاب في القراءة والكتابة وأعمال الحساب ثم تابعت تنفيذ آلية المهام اليومية والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية.

وأكدت وكيل الوزارة أن برنامج صقل مهارات اللغة العربية يسير وفق اطاره الصحيح بأسبوعه الخامس بالمدارس السبع وسبعين التي يتم تنفيذ البرنامج بها.

 
وذلك في سبيل المساهمة بفعالية فى تحسين مهارات الطلاب اللغوية خلال العام الحالى.

  وفي ختام جولته الميدانية أكدت  نادية فتحى استمرار جولاتها المفاجئة بكافة مدارس مطروح للاطمئنان علي انضباط العملية التعليمية وانتظام  الدراسة وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بأعمال التقييمات وذلك في سبيل  تحقيق منظومة مهنية يسودها الالتزام والجدية والانضباط وتقدير المسئولية من كافة العاملين بالمنظومة التربوية لتقديم محتوي تعليمي متطور لأبنائنا الطلاب.

