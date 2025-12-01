مدير تعليم مطروح: برنامج تنمية مهارات اللغة العربية ساهم في تحسين مهارات الطلاب اللغوية

تفقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال جولة ميدانية مفاجئة انتظام الدراسة بمدارس المحافظة.

حيث تفقدت انتظام العملية التعليمية بمدرستي وادي ماجد الابتدائية والنصر الابتدائية بالشولحي غرب مطروح بحضور ايهاب أنور مدير عام التعليم العام وثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام.

بدأت مدير المديرية جولتها المفاجئة الجديدة بتفقد انتظام الدراسة بمدرسة النصر حيث تابعت تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في أسبوعه الخامس والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي خلال العام الدراسي.

ثم تابعت شرح الحصص الدراسية والاطمئنان علي المستوى التحصيلي للطلاب ومتابعة الية تنفيذ المهام اليومية والتقييمات الأسبوعية للطلاب بانتظام .

كما تابعت شرح المعلمين بمدرسة وادي ماجد الابتدائية حيث تابعت شرح المعلمين للحصص الدراسية مقيمة المستوي اللغوي للطلاب في القراءة والكتابة وأعمال الحساب ثم تابعت تنفيذ آلية المهام اليومية والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية.

وأكدت وكيل الوزارة أن برنامج صقل مهارات اللغة العربية يسير وفق اطاره الصحيح بأسبوعه الخامس بالمدارس السبع وسبعين التي يتم تنفيذ البرنامج بها.



وذلك في سبيل المساهمة بفعالية فى تحسين مهارات الطلاب اللغوية خلال العام الحالى.

وفي ختام جولته الميدانية أكدت نادية فتحى استمرار جولاتها المفاجئة بكافة مدارس مطروح للاطمئنان علي انضباط العملية التعليمية وانتظام الدراسة وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بأعمال التقييمات وذلك في سبيل تحقيق منظومة مهنية يسودها الالتزام والجدية والانضباط وتقدير المسئولية من كافة العاملين بالمنظومة التربوية لتقديم محتوي تعليمي متطور لأبنائنا الطلاب.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة مجلس الوزراء على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالى مقابل التصالح فى حال السداد الفورى لكامل مقابل التصالح على المبانى المتناثرة خارج الحيز العمرانى.

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح وفقاً للقانون وذلك بعد الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لجهود لجان التصالح لسرعة إنجاز الملفات المقدمة من المواطنين، موجهاً لرؤساء المراكز والمدن بتقديم كافه التسهيلات وتذليل أي عقبات خلال استكمال الملفات مع الالتزام بضوابط قانون التصالح بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة مجلس الوزراء على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالى مقابل التصالح فى حال السداد الفورى لكامل مقابل التصالح على المبانى المتناثرة خارج الحيز العمرانى .

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح وفقاً للقانون وذلك بعد الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لجهود لجان التصالح لسرعة إنجاز الملفات المقدمة من المواطنين، موجهاً لرؤساء المراكز والمدن بتقديم كافه التسهيلات وتذليل أي عقبات خلال استكمال الملفات مع الالتزام بضوابط قانون التصالح بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات.