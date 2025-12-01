قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
محافظات

ننفيذ أعمال تطوير وإنشاءات بمطروح بـ 320 مليون جنيه

محافظ مطروح خلال اللقاء ورئيس مجلس شركة الكهرباء
محافظ مطروح خلال اللقاء ورئيس مجلس شركة الكهرباء
ايمن محمود

إستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين  المهندس بهجت عبد الحليم فياض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بحضور  الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ و  اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام و  المهندس يوسف شعيب رئيس قطاع كهرباء مطروح. 

 تحسين الخدمات للمواطنين 

    تناول اللقاء الجهود المبذولة للإرتقاء بقطاع الكهرباء بمحافظة مطروح و التأكيد علي تذليل كافة العقبات من أجل تحسين الخدمات للمواطنين ومواكبة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

مشروعات جديدة

  حيث أكد  المهندس رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع  الكهرباء حرص وإهتمام الشركة على الإرتقاء بالخدمة  وإستقرار التيار الكهربائي وذلك  بقيام  الشركة بعدد من المشروعات الجديدة بالإضافة إلى الإحلال والصيانة ضمن الخطة الإستثمارية للشركة للعام المالي 2026/2025.

320 مليون قيمة الاعمال

 و بلغت قيمة الأعمال بنطاق محافظة  مطروح 320مليون جنيه منها      (190 مليون بنطاق قطاع مطروح  و 130مليون بنطاق قطاع الساحل الشمالي  )

   فيما يخص قطاع مطروح سوف يتم إنشاء وتدعيم شبكات مطروح بعدد 5موزع كهرباء  مع إحلال   64 لوحة جهد متوسط بنطاق شبكات الجهد المتوسط بمطروح  ووضع خطة لتوزيع الأحمال  بالشبكة  لإستقرار التيار الكهربائي بعدد من المناطق .

 كذلك إلى أنه سيتم الدفع بلجنة للتفتيش ومراجعة أعمال الصيانه والتوصيلات بعدد من المناطق حرصا على جودة الخدمة الكهربية .  وأشار  المهندس بهجت عبد الحليم فياض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء  إلى أنه  فيما يخص نطاق قطاع الساحل الشمالي فقد تم  انشاء موزع كهرباء جديد بنطاق الضبعة  وتدعيم عدد 3موزع بالساحل الشمالى و كذلك محطات المياه و الصرف الصحي  وذلك بالإضافة إلي خطط الإحلال و الصيانة  . 

 وبالنسبة لمدينة  سيوة  ولأهميتها  السياحية فإنه جاري الإنتهاء من دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية بمدينة سيوة سعة  2.8  ميجا  وات وذلك دعما وتشجعيا للطاقة المتجددة . 

