ننفيذ أعمال تطوير وإنشاءات بمطروح بـ 320 مليون جنيه

إستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين المهندس بهجت عبد الحليم فياض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام و المهندس يوسف شعيب رئيس قطاع كهرباء مطروح.

تحسين الخدمات للمواطنين

تناول اللقاء الجهود المبذولة للإرتقاء بقطاع الكهرباء بمحافظة مطروح و التأكيد علي تذليل كافة العقبات من أجل تحسين الخدمات للمواطنين ومواكبة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

مشروعات جديدة

حيث أكد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء حرص وإهتمام الشركة على الإرتقاء بالخدمة وإستقرار التيار الكهربائي وذلك بقيام الشركة بعدد من المشروعات الجديدة بالإضافة إلى الإحلال والصيانة ضمن الخطة الإستثمارية للشركة للعام المالي 2026/2025.

320 مليون قيمة الاعمال

و بلغت قيمة الأعمال بنطاق محافظة مطروح 320مليون جنيه منها (190 مليون بنطاق قطاع مطروح و 130مليون بنطاق قطاع الساحل الشمالي )

فيما يخص قطاع مطروح سوف يتم إنشاء وتدعيم شبكات مطروح بعدد 5موزع كهرباء مع إحلال 64 لوحة جهد متوسط بنطاق شبكات الجهد المتوسط بمطروح ووضع خطة لتوزيع الأحمال بالشبكة لإستقرار التيار الكهربائي بعدد من المناطق .

كذلك إلى أنه سيتم الدفع بلجنة للتفتيش ومراجعة أعمال الصيانه والتوصيلات بعدد من المناطق حرصا على جودة الخدمة الكهربية . وأشار المهندس بهجت عبد الحليم فياض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء إلى أنه فيما يخص نطاق قطاع الساحل الشمالي فقد تم انشاء موزع كهرباء جديد بنطاق الضبعة وتدعيم عدد 3موزع بالساحل الشمالى و كذلك محطات المياه و الصرف الصحي وذلك بالإضافة إلي خطط الإحلال و الصيانة .

وبالنسبة لمدينة سيوة ولأهميتها السياحية فإنه جاري الإنتهاء من دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية بمدينة سيوة سعة 2.8 ميجا وات وذلك دعما وتشجعيا للطاقة المتجددة .