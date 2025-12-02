قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

برقم السيارة.. أسهل طريقة للاستعلام عن مخالفات السيارات

مصطفى الرماح

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور برقم السيارة، تلك الخدمة التى تساعد المواطنين على متابعة مخالفاتهم المرورية دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي: 

https://bit.ly/3aPtbnW


الاستعلام عن المُخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات تتضمن:
- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW. 
- اختر أيقونة الاستعلامات. 
- حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة. 
- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

طرق دفع مخالفات السيارة أونلاين

لدفع مخالفات المرور؛ عليك الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع، والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.


 

استخراج شهادة مخالفات مخالفات المرور رقم السيارة

