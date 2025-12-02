قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤسسة غامضة تعمل على تهجير أهل غزة لجنوب أفريقيا.. تفاصيل
إيحاءات فاضحة.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد فيديو فتيات الجامعة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025
النقل: نعمل على تحويل السخنة إلى أكبر ميناء على البحر الأحمر مع إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كم أرصفة بحرية
تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه
أكاذيب إخوانية.. مصدر أمنى ينفي تدهور الأوضاع الصحية للنزلاء بأحد مراكز الإصلاح
هبوط أرضي مفاجئ في حي النرجس بالتجمع الخامس
مادورو يرد على أمريكا: عشنا 22 أسبوعاً من الإرهاب النفسي ونرفض سلام العبيد
هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف
على أغنية ضيعنا.. عمرو أديب يرقص ويغني وينقط عمر كمال
توك شو

مؤسسة غامضة تعمل على تهجير أهل غزة لجنوب أفريقيا.. تفاصيل

غزة
غزة
محمد شحتة

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن مؤسسة تعمل على أهلنا في غزة، تهدف إلى تنظيم عمليات تهجير إلى جنوب أفريقيا هربا من عمليات القصف والاغتيالات والمجاعة.

وقال يوسف الحسيني، في برنامج "مساء جديد" على فضائية "المحور"، إن هذه المنظمة تغري أهل فلسطين في غزة لتهجيرهم إلى جوهانسبرج وتوفير حياة كريمة لهم بدلا من العيش في غزة.

وأشار إلى أن هذه المنظمة عليها علامات استفهام كثيرة، فمن يقف وراء هذه المنظمة كيف تعمل ومن أين تمويلها وما هي المغريات التي يقدمونها وتكلفة السفر على حساب مين وبيوفرولهم ايه في جوهانسبرج؟ دي حدوتة وهنجيب قرارها بأمر الله.
 

يوسف الحسيني غزة فلسطين جنوب أفريقيا تهجير الفلسطينيين

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

