مؤسسة غامضة تعمل على تهجير أهل غزة لجنوب أفريقيا.. تفاصيل

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن مؤسسة تعمل على أهلنا في غزة، تهدف إلى تنظيم عمليات تهجير إلى جنوب أفريقيا هربا من عمليات القصف والاغتيالات والمجاعة.

وقال يوسف الحسيني، في برنامج "مساء جديد" على فضائية "المحور"، إن هذه المنظمة تغري أهل فلسطين في غزة لتهجيرهم إلى جوهانسبرج وتوفير حياة كريمة لهم بدلا من العيش في غزة.

وأشار إلى أن هذه المنظمة عليها علامات استفهام كثيرة، فمن يقف وراء هذه المنظمة كيف تعمل ومن أين تمويلها وما هي المغريات التي يقدمونها وتكلفة السفر على حساب مين وبيوفرولهم ايه في جوهانسبرج؟ دي حدوتة وهنجيب قرارها بأمر الله.

