أيمن الرمادي: أنا زعلان على الزمالك.. ومفيش بديل لعمر جابر

أعرب أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن حزنه على وضع الفريق الحالي.

وقال الرمادي في تصريحات لبرنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار: “أنا زعلان على الزمالك، النادي تعاقد مع ٧ لاعبين في مركز الجناح، ومع ذلك لا يوجد بديل لعمر جابر في مركز الظهير الأيمن”.

وأضاف: “حديثي ليس رغبة مني في العودة لتدريب الزمالك، ولكن هذا دافع الغيرة والمحبة للنادي”.

وأشار الرمادي إلى وجود لجان على وسائل التواصل الاجتماعي متخصصة في الدفاع عن أشخاص بعينهم، معبرًا عن قلقه من تأثير هذه الأمور على استقرار الفريق وإدارته.