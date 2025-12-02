كأس العرب 2025.. المغرب يبدأ رحلة البحث عن اللقب بمواجهة جزر القمر

يستهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة أمام جزر القمر، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على استاد خليفة الدولي، في افتتاح مبارياته ضمن دور المجموعات.

ويدخل "أسود الأطلس" المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق بداية قوية تؤكد رغبتهم في المنافسة على لقب البطولة.

بينما يسعى منتخب جزر القمر لتقديم أداء مشرف أمام أحد أبرز المرشحين، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في الأدوار المقبلة.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت المغرب، و2:00 ظهرًا بتوقيت مصر.

ويتم نقلها عبر قناة beIN Sports HD بتعليق علي محمد علي، وقنوات الكأس بصوت سمير المعيرفي وهيكل الصغير، إضافة إلى دبي الرياضية 1 بتعليق عمر الطنيجي، والكويت الرياضية بصوت طارق الملا.