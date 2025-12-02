سيدات السلة | محمد الجارحي: الأهلي جاهز لاستضافة البطولة الأفريقية

أكد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات رقم 29، على جاهزية النادي لاستضافة البطولة المقرر انطلاقها في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الأهلي يضع جميع إمكاناته لضمان خروج الحدث بالشكل المشرف الذي يليق باسم مصر ومكانة النادي داخل القارة الإفريقية.

وأوضح الجارحي أن اللجنة العليا المنظمة تواصل اجتماعاتها التنسيقية؛ للوقوف على كل التفاصيل التنظيمية، والعمل على توفير أفضل الأجواء الفنية والإدارية للفرق المشاركة، مع دراسة أي تحديات قد تواجه الفرق، واتخاذ الحلول المناسبة لضمان منافسة قوية ومستقرة.

وشدد عضو مجلس الإدارة على اعتزاز الأهلي الدائم باستضافة الأشقاء الأفارقة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مؤكدًا أن الكابتن محمود الخطيب، رئس النادي، يولي اهتمامًا كبيرًا بالبطولة ويوجه دائمًا بضرورة بذل أقصى جهد لنجاحها وإخراجها بالشكل الذي يليق بتاريخ الأهلي ومكانته.

واختتم الجارحي تصريحاته بالتأكيد على أن البنية التحتية المميزة داخل النادي الأهلي تمثل عنصرًا رئيسيًا في استضافة البطولات الكبرى، وتعكس قدرة مصر على تنظيم أحداث رياضية قارية بمستوى عالمي.

