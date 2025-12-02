قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
فوز وإعادة.. ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القاهرة
الوطنية للانتخابات تعلن الإعادة بـ مركز الحسينية بالشرقية
رئيس جامعة الأزهر يلتقي أسرة شفر الدين كامبو ويؤكد: جهوده مشهودة في خدمة طلاب العلم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

أكد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة، ولها جذور تاريخية، وأن رعاية الأزهر الشريف لطلاب العلم لا تتوقف، مشيرًا إلى أن كثيرًا من أبناء إندونيسيا ممن لم يدرسوا في الأزهر الشريف يعرفون قدره ويقدرون جهوده، وأن من بين هؤلاء كان الفريق شفر الدين كامبو، رئيس مؤسسة السلام في العالمين، الذي جمعته علاقة قوية بعلماء الأزهر، وطلاب العلم، وكانت له جهود معلومة في خدمة ورعاية طلاب العلم.

وأضاف - خلال لقائه بأسرة الفريق الراحل، ووفد السفارة الإندونيسية في مصر - أن الفريق شفر الدين كامبو - رحمه الله - كان محبًّا للأزهر الشريف، وخادمًا لطلاب العلم حتى قبيل وفاته، مؤكدًا أنه صحبه في عديد من اللقاءات أثناء زيارته في إندونيسيا وفوجئ بخبر وفاته، ثم شهد صلاة الجنازة عليه، والتي رأى فيها محبة الإندونيسيين له حكومة وشعبًا،.


ومن جانبه أعرب  محمد رافيل باردانا، مستشار  وزير النقل الإندونيسي نجل الفريق الراحل شفر الدين كامبو رئيس مؤسسة السلام في العالمين، عن تقديره لحسن الاستقبال والضيافة وأنه يُعد الأزهر أسرته الكبيرة في مصر؛ لما يتميز به من منهج وسطي، وقد جاء اليوم لصلة الرحم، وسيواصل مسيرة والده في خدمة طلاب العلم.

حضر اللقاء الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، ونهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين عميدة كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين، وأ. د/ شهيدة مرعي، وكيلة كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين، وأ. د. عبد المتعالي دمياطي، المستشار التعليمي لسفارة إندونيسيا، و د.سبحان جيلاني، ود. فوزان مصطفى، مساعدا المستشار التعليمي بسفارة إندونيسيا.

