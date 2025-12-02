قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق الموسم السادس للدوري الممتاز للميني فوتبول

الميني فوتبول
الميني فوتبول
عبدالله هشام

انطلقت منافسات الموسم السادس للدوري الممتاز المصري للميني فوتبول على ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول نادي إيروسبورت ، بالمباراة الافتتاحية التي جمعت بين فريقي أكاديمية حبيب الكل ونادي اتحاد عرب غنيم ، تلتها مباراتين.


وأطلق أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس  الاتحاد المصري للميني فوتبول  الموسم السادس للدوري الممتاز للرجال موسم  2025-2026 ، وسبق مباراة الافتتاح اجتماع رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد مع  الحكام.

وأسفرت المباراة الافتتاحية للدوري عن فوز  فريق حبيب الكل على فريق اتحاد عرب غنيم 1/4 ، و أعقب مباراة الافتتاح إقامة مباراتين أخريين من منافسات الدوري ، جمعت الأولى بين فريقي طموح و حورس اف سي ، وفاز فريق حورس اف سي بنتيجة 1/8 ، بينما جمعت المباراة الثانية فريقي ريمونتادا وبلاك وولف ، وفاز فريق بلاك وولف بنتيجة 0/6.


وأقيمت المباريات الثلاثة بحضور أسامة سيد  وعلي الفقي  عضوي مجلس إدارة اتحاد الميني فوتبول ، والعديد من الشخصيات العامة والإعلامية ومسؤولي الاتحاد ، و أحمد  الشناوي رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد.


يذكر أنه تم تقسيم الفرق المشاركة في بطولة الدوري هذا الموسم إلى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى تتكون من 11 فريق هم: " نادي اتحاد عرب غنيم ، مركز شباب صقر قريش ، أكاديمية حبيب الكل ،أكاديمية بلاك وولف ،أكاديمية حورس أكاديمية ديدو سبورت ، مركز شباب كفر العلو، أكاديمية طموح، أكاديمية ريمونتادا، أكاديمية اي أم سبورت ،اكاديمية حورس اف سي

 وتقام جميع مباريات المجموعة الأولى الدور الأول والدور الثاني على ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيروسبورت، وتضم المجموعة الثانية مجموعة الإسكندرية فرق " نادي عز الدخيلة، نادي نجوم الحضرة ،نادي اللبان، أكاديمية منيسا، أكاديمية الهداف" ، فيما تضم   المجموعة الثالثة مجموعة الصعيد فرق " نادي ناصر لأبناء الشعب، مركز شباب بيت علام، نادي مطاحن سوهاج".


من جانبه أعرب أحمد سمير مؤسس ورئيس اتحاد الميني فوتبول ، عن سعادته بمواصلة قطار الميني فوتبول المصري نجاحه للموسم السادس على التوالي ومواصلة الإنجازات محلياً ودولياً، وكان آخر هذه الإنجازات الدولية  هو فوز منتخب مصر للسيدات للميني فوتبول بكأس العالم للسيدات بعد الفوز في نهائي كأس العالم على منتخب البرازيل القوي،  وأعرب  رئيس الاتحاد  عن أمنياته بالتوفيق لكافة الهيئات الرياضية من أندية ومراكز شباب وأكاديميات وكافة الفرق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية و اللاعبين و الحكام والمراقبين.

الميني فوتبول اتحاد الميني فوتبول دوري الميني فوتبول الاتحاد المصري للميني فوتبول لعبة الميني فوتبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

الأسرى يسلطون الضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال

شهادات حية.. الأسرى المبعدون يفضحون جرائم الاحتلال الممنهجة بحق السجناء الفلسطينيين

أرشيفية

فنزويلا توافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين بعد طلب رسمي من واشنطن

أرشيفية

زيلينسكي: نحتاج إلى سلام عادل.. ونأمل بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة

بالصور

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد