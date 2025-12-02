انطلاق الموسم السادس للدوري الممتاز للميني فوتبول

انطلقت منافسات الموسم السادس للدوري الممتاز المصري للميني فوتبول على ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول نادي إيروسبورت ، بالمباراة الافتتاحية التي جمعت بين فريقي أكاديمية حبيب الكل ونادي اتحاد عرب غنيم ، تلتها مباراتين.



وأطلق أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول الموسم السادس للدوري الممتاز للرجال موسم 2025-2026 ، وسبق مباراة الافتتاح اجتماع رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد مع الحكام.

وأسفرت المباراة الافتتاحية للدوري عن فوز فريق حبيب الكل على فريق اتحاد عرب غنيم 1/4 ، و أعقب مباراة الافتتاح إقامة مباراتين أخريين من منافسات الدوري ، جمعت الأولى بين فريقي طموح و حورس اف سي ، وفاز فريق حورس اف سي بنتيجة 1/8 ، بينما جمعت المباراة الثانية فريقي ريمونتادا وبلاك وولف ، وفاز فريق بلاك وولف بنتيجة 0/6.



وأقيمت المباريات الثلاثة بحضور أسامة سيد وعلي الفقي عضوي مجلس إدارة اتحاد الميني فوتبول ، والعديد من الشخصيات العامة والإعلامية ومسؤولي الاتحاد ، و أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد.



يذكر أنه تم تقسيم الفرق المشاركة في بطولة الدوري هذا الموسم إلى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى تتكون من 11 فريق هم: " نادي اتحاد عرب غنيم ، مركز شباب صقر قريش ، أكاديمية حبيب الكل ،أكاديمية بلاك وولف ،أكاديمية حورس أكاديمية ديدو سبورت ، مركز شباب كفر العلو، أكاديمية طموح، أكاديمية ريمونتادا، أكاديمية اي أم سبورت ،اكاديمية حورس اف سي

وتقام جميع مباريات المجموعة الأولى الدور الأول والدور الثاني على ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيروسبورت، وتضم المجموعة الثانية مجموعة الإسكندرية فرق " نادي عز الدخيلة، نادي نجوم الحضرة ،نادي اللبان، أكاديمية منيسا، أكاديمية الهداف" ، فيما تضم المجموعة الثالثة مجموعة الصعيد فرق " نادي ناصر لأبناء الشعب، مركز شباب بيت علام، نادي مطاحن سوهاج".



من جانبه أعرب أحمد سمير مؤسس ورئيس اتحاد الميني فوتبول ، عن سعادته بمواصلة قطار الميني فوتبول المصري نجاحه للموسم السادس على التوالي ومواصلة الإنجازات محلياً ودولياً، وكان آخر هذه الإنجازات الدولية هو فوز منتخب مصر للسيدات للميني فوتبول بكأس العالم للسيدات بعد الفوز في نهائي كأس العالم على منتخب البرازيل القوي، وأعرب رئيس الاتحاد عن أمنياته بالتوفيق لكافة الهيئات الرياضية من أندية ومراكز شباب وأكاديميات وكافة الفرق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية و اللاعبين و الحكام والمراقبين.