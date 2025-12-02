ضبط 2.5 طن ملح مجهول المصدر وتحرير 3 محاضر خبز ناقص الوزن بالإسكندرية

قاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس جمال عمار، حملة موسعة على الأنشطة التموينية والتجارية التابعة لإدارة تموين شرق الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على القطاع التمويني لضبط الأسواق وردع المخالفين.

وشملت الحملة المرور على عدد من المخابز والمحلات والمنشآت التموينية داخل نطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، جاء أبرزها تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأنشطة الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط منشأة لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص تقوم بتعبئة وتداول ملح مجهول المصدر، وأسفر الضبط عن ضبط 80 جوال زنة الجوال 25 كيلوجرامًا بإجمالي 2 طن ملح مجهول المصدر، و500 كيلوجرام ملح معبأ داخل أكياس تحمل علامة تجارية معروفة ببيانات وهمية مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات.