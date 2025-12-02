النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

رحبت النيجر اليوم الثلاثاء بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 2797، الذي يعترف بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية كإطار جدي وذي مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، ضمن السيادة المغربية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج، باكاري ياو سانغاري، موقف بلاده هذا عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وذلك على هامش مؤتمر "الضحايا الأفارقة للإرهاب" المنعقد يومي 2 و3 دجنبر الجاري بالرباط.

وأشار البيان إلى أن القرار التاريخي لمجلس الأمن يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الحلول السلمية والدائمة للنزاع في الصحراء المغربية، مع التأكيد على الدور الفاعل للمغرب في المنطقة.