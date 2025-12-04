علي جمعة: العفاف بكل جوانبه مأمور به على لسان الأنبياء

قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الأديان وخاصة الإسلام، دعت إلى العفاف، وهو أمرٌ يحدث اختلافًا بين المتدينين وغير المتدينين، ومن شدة الاتفاق عليه بين أهل الأديان لم يكن أبدًا عبر العصور، وحتى في عصرنا الحاضر، محلًّا للاجتهاد، بل كان محلًّا للاتفاق، سواء أقامه الشخص في نفسه أم لم يُقِمْه، فإن الجميع يعلمون أن العفاف، بكل جوانبه، مأمورٌ به على لسان الأنبياء.

غض البصر عن العورات والمحرمات

فترى القرآن قد أمر بغضِّ البصر عن العورات والمحرمات، قال تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: 30]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَثَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ» (أورده الحاكم في المستدرك).

وقال بعض الظرفاء:

إلهي ليس للعشاقِ ذنبٌ ** لأنك أنت تبلو العاشقينَ

فتخلقُ كلَّ ذي وجهٍ جميلٍ ** به تُسبي قلوبَ الناظرينَ

وتأمرُنا بغضِّ الطرفِ عنهم ** كأنك ما خلقتَ لنا عيونًا

فكيف نَغُضُّ يا مولانا طرفًا ** إذا كان الجمالُ نراه دينًا

وقال آخر:

خلقتَ الجمالَ لنا فتنةً ** وقلتَ لنا: يا عبادِ اتقونِ

وأنت جميلٌ تحب الجمالَ ** فكيف عبادُك لا يعشقونَ

فردَّ عليهم الشيخ التقي الأمين السوداني فقال:

خلقتَ الجمالَ لنا نعمةً ** وقلتَ لنا يا عبادِ اتقونِ

وإنَّ الجمالَ تُقًى، والتُّقَى ** جمالٌ، ولكنْ لمن يفقهونَ

فذوقُ الجمالِ يُصَفِّي النفوسَ ** ويهبُ العيونَ سموَّ العيونِ

وإنَّ التُّقَى هاهنا في القلوبِ ** وما زال أهلُ التُّقَى يعشقونَ

ومن خامر الطهرُ أخلاقَهُ ** تأبَّى الصغارَ وعافَ المجونَ

وربي جميلٌ يحب الجمالَ ** جمالُ التُّقَى يا جميلَ العيونِ

واشار الى ان هذا الجدل يُظْهِر كثيرًا من النماذج المعرفية بين المتقين وغيرهم.

ووتابع: كما أمرَ بحفظ الفرج كما تقدَّم، ومن هنا جاء مفهومُ العورات التي أمر صلى الله عليه وسلم بسترها، كما جاء في حديث بَهْزِ بن حكيم قال: حدَّثني أبي عن جدي قال: قلتُ: يا رسول الله، عوراتُنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ». قال: قلتُ: يا رسول الله، فإذا كان القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قال: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتَكَ فَافْعَلْ». قلتُ: فإذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» (أورده النسائي في سننه الكبرى).