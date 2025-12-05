قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية .. 22 ديسمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنظم نقابة الصحفيين، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين منح الجائزة التقديرية لعام 2025م، للكاتبة الصحفية والنقابية أمينة شفيق.

ووافق مجلس النقابة على الترشيحات الواردة له من مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، التي تضمنت ترشيح أمينة شفيق للجائزة التقديرية.

منح جائزة حرية الصحافة لشهداء الصحافة الفلسطينية

وكان مجلس النقابة قد اعتمد الترشيح الوارد من مجلس الأمناء، وقرر منح جائزة حرية الصحافة هذا العام لشهداء الصحافة الفلسطينية؛ نظرًا لما قدموه من تضحيات مهنية وشخصية في سبيل نقل الحقيقة للعالم، وكشف زيف رواية الكيان الصهيوني.

كما قرر المجلس الاحتفاء هذا العام بصحيفة "الأهرام" بمناسبة مرور 150 عامًا على إصدارها، والاحتفاء بمجلتي "المصور" و"روزاليوسف" بمناسبة مرور 100 عام على إصداريهما، وذلك من خلال تكريم خاص خلال حفل تسليم جوائز الصحافة المصرية، في تأكيد على عراقة وريادة الصحافة المصرية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، تقرر منح تكريم خاص للكاتب الصحفي عبد القادر شهيب بمناسبة مئوية مجلة "المصور" في مؤسسة دار الهلال.

ومنح تكريم خاص للكاتب الصحفي رشاد كامل بمناسبة مئوية مجلة "روزاليوسف" في مؤسسة روزاليوسف.

كما قرر المجلس منح تكريم خاص لأحد أقدم شيوخ المصححين والمراجعين اللغويين بناءً على التوصية الواردة من مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن جوائز هذا العام تحمل رسالة واضحة تعبر عن قيم المهنة وتاريخها ورمزيتها، مشددًا على أن اختيار أمينة شفيق للجائزة التقديرية؛ جاء تقديرًا لمسيرة ممتدة قدمت فيها نموذجًا للصحفي الحر المنحاز لقضايا الناس والدفاع عن حقوقهم.

وأضاف البلشي أن منح جائزة حرية الصحافة لشهداء الصحافة الفلسطينية هو أقل ما يمكن تقديمه لزملاء دفعوا حياتهم ثمنًا للحقيقة، وكانوا في الصفوف الأولى يواجهون الرصاص والقصف من أجل نقل ما يحدث للعالم.

وأكد البلشي أن احتفال النقابة هذا العام بمرور 150 عامًا على صدور "الأهرام"، ومئوية "المصور" و"روزاليوسف" يمثل احتفاءً بتاريخ طويل من المهنية والفكر والثقافة وصناعة الوعي، مشيرًا إلى أن النقابة تعتبر هذه المؤسسات مدارس صحفية صنعت وجدان المجتمعين المصري والعربي.

وأوضح  البلشي أن النقابة تعمل على أن تكون دورة الجوائز هذا العام تحمل رسالة تقدير لمسيرة الصحافة المصرية، ولجهود أجيال متعاقبة من الصحفيين.
وأكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة أن الاحتفال بالمؤسسات الصحفية العريقة في هذه الدورة "ليس مجرد تكريم رمزي، لكنه رسالة واضحة بأن الصحافة المصرية قادرة على التطور والبقاء رغم كل التحديات".

وأضاف أن النقابة حريصة على أن يتحول حفل الجوائز هذا العام إلى "عيد لمهنة الصحافة"، يجمع بين تكريم الرواد والدفاع عن حرية الكلمة، وتشجيع الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن النقابة مستمرة في دعم السياقات، التي تضمن استقلال الصحفيين وحقهم في العمل بأمان.

وأعلن محمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، أن النقابة ستقيم احتفالية كبرى يوم الإثنين 22 ديسمبر لتكريم الفائزين، وللاحتفاء بكل الرموز والشخصيات، التي يتم تكريمها هذا العام.

وشدد على أن النقابة تسعى لأن يكون هذا الحفل مناسبة تليق بتاريخ المهنة، وتؤكد أن الصحافة المصرية ما زالت قادرة على الإبداع والتأثير رغم كل التحديات.

وأوضح كامل أن تكريم المؤسسات الصحفية العريقة، وشيوخ المهنة يأتي تقديرًا لجذور الصحافة المصرية وتاريخها، وفي الوقت نفسه دعمًا للجيل الجديد من الصحفيين، الذين يقدمون محتوى مهنيًا في ظروف صعبة.

نقابة الصحفيين حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية جوائز الصحافة المصرية مجلس نقابة الصحفيين أمينة شفيق الجائزة التقديرية

