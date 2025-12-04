حماة الوطن : انتهاء التصويت في انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، على مدار يومين، متابعتها تصويت المصريين بالداخل في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل الدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وجولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية.

كما أشارت غرفة عمليات حماة الوطن، إلى أنها كانت على تواصل دائم مع أمانات الحزب في المحافظات التي تجري فيها الانتخابات، لتذليل أي عقبات تؤثر على سير عمليات التصويت.

وأشادت الغرفة، بتعاون كافة الجهات المعنية، وحرصها على توفير الإجراءات التي من شأنها تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان.

وتستكمل غرفة العمليات، متابعة أعمال الفرز في اللجان الفرعية والعامة، لحين الانتهاء من الحصر العددي في الدوائر التي تجري فيها الانتخابات.