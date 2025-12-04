غرفة عمليات "حماة الوطن" تتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى

تابعت غرفة العمليات المركزية بحزب "حماة الوطن"، عمليات تصويت المصريين بالداخل في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل الدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وجولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية.

جاء ذلك بحضور محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، كريم إمام، أمين الشباب، ومحمد الحداد أمين العمال.

وأكدت غرفة العمليات، أن التصويت يتم تحت إشراف الهيئات القضائية، وهو ما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وأن الاحتكام في اختيار النواب يكون من خلال الصندوق.

وأشارت غرفة عمليات حماة الوطن، إلى أن ما حدث في انتخابات محافظات المرحلة الأولى، من إلغاء النتائج في عدد من الدوائر بسبب بعض المخالفات، يمثل تصويبا للمسار القانوني، والحفاظ على أصوات الناخبين.

ودعت غرفة العمليات، المواطنين في الدوائر التي يجري فيها التصويت، إلى أهمية المشاركة الإيجابية.