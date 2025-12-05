زيارة تفقدية لنائب رئيس عين شمس للتعليم والطلاب لمطبعة الجامعة لبحث خطة التطوير

قام الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، بزيارة تفقدية لمطبعة الجامعة، لمتابعة سير العمل والإطلاع على احتياجات التطوير والتحديث بالمطبعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على رفع كفاءة منشآتها الخدمية ودعم العملية التعليمية بأعلى مستوى من الجودة.

رافق خلال الجولة كل من الدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية، والأستاذ الدكتور أشرف قطب الاستشاري الهندسي، والأستاذ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وخلال الجولة، تم مناقشة مشروع تطوير المطبعة الجامعية والوقوف على الاحتياجات المستقبلية اللازمة لتعزيز قدرتها الإنتاجية وتحديث المعدات بما يتماشى مع خطط الجامعة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الحامعى.

وتأتي هذه الجولة في إطار سعي جامعة عين شمس المستمر لتحديث بنيتها التحتية وتحسين خدماتها، بما يعكس رؤيتها نحو بيئة تعليمية متكاملة ومتطورة.