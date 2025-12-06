قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عثر على 5 سبائك ذهب تحت بيته.. صدفة جعلته الرجل الأكثر حظا فى العالم | إيه الحكاية؟
تغييرات فى المراكز .. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الامارات فى كأس العرب
موعد مباراة مصر والأمارات فى كأس العرب والقنوات الناقلة
أستراليا تفرض عقوبات وحظر سفر على مسئولين من طالبان الأفغانية
هل البشعة حرام وشرك بالله؟.. احذر كشف الكذب بها لـ7 أسباب
تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
القومى للأورام : "إلراناتاماب" طفرة كبيرة فى علاج مرضى الميلوما المتعددة
أخبار التوك شو| عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب .. حقيقة منع أصحاب الجلاليب من دخول محافظة الأقصر.. حالة الطقس اليوم السبت
لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل
تغيير اسم جامعة حلوان لـ العاصمة.. ما مصير 220 ألف طالب؟
التموين تكشف عن قائمة السلع المدعومة في شهر ديسمبر 2025
حكم إجراء جراحة للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله.. الإفتاء ترد
اقتصاد

مسؤول أميركي ينتقد فرض غرامة أوروبية على منصة إكس

ولاء عبد الكريم

انتقد رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، الاتحاد الأوروبي لفرضه غرامة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير إيلون ماسك بسبب خرقها للوائح التكتل الخاصة بالمحتوى على الإنترنت، حسبما نقلت رويترز الجمعة 5 ديسمبر كانون الأول.

وقال "بريندان كار" رئيس اللجنة في منشور على منصة إكس "مرة أخرى، تفرض أوروبا غرامة على شركة تكنولوجيا أمريكية ناجحة لأنها... ناجحة".

وأضاف "أوروبا تفرض ضرائب على الأمريكيين لدعم قارة تعيقها لوائحها الخانقة".

ليست الغرامة الأولي

وتأتي هذه الغرامة ضمن سلسلة من العقوبات الأوروبية على "إكس"، إذ فرضت المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2024 غرامة تجاوزت 350 مليون يورو على الشركة بسبب إخفاقها في تطبيق قواعد "قانون الخدمات الرقمية"، فيما واجهت المنصة في منتصف 2023 غرامة أخرى بنحو 75 مليون يورو نتيجة انتشار محتوى مضلل وخطاب كراهية. هذه الإجراءات تؤكد تشدد بروكسل في تطبيق لوائحها الرقمية، في وقت ترى فيه واشنطن أن هذه السياسات قد تحد من الابتكار وتضعف تنافسية شركات التكنولوجيا الأميركية.

الجدل المتصاعد يعكس اختلافاً جوهرياً في الرؤية بين ضفتي الأطلسي

 أوروبا تسعى إلى تعزيز الرقابة على المحتوى وضمان التزام المنصات بالقوانين المحلية، بينما تعتبر الولايات المتحدة أن هذه الغرامات تمثل عبئاً إضافياً على شركاتها العملاقة. ومع استمرار هذه المواجهة، يبقى مستقبل العلاقة بين شركات التكنولوجيا الأميركية والهيئات التنظيمية الأوروبية مفتوحاً على مزيد من التوترات.

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

رئيس جامعة قناة السويس

حملة توعوية استثنائية لجامعة قناة السويس داخل المستشفيات الجامعية لمحو الأمية وتعزيز الوعي الصحي والتعليمي

الجولة

جولة تفقدية لنائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للتعريف بالخدمات الطبية ودعم سير العملية التعليمية

رئيس جامعة قناة السويس

انعقاد امتحان "تأهيلي الدكتوراة" بكلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس بحضور نخبة من أساتذة الجامعات المصرية

بالصور

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

