لأول مرة.. جامعة بنها الأهلية ضمن أفضل الجامعات الخضراء عالمياً

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء أن جامعة بنها الأهلية حققت إنجازاً جديداً بحصولها على المركز 589 عالميا، وفق تصنيف UI Green Metrics للجامعات الصديقة للبيئة لعام 2025، وجاءت الجامعة في المرتبة 14 محلياً و17 أفريقيا بين أفضل 1745 جامعة تم تصنيفها هذا العام.

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو التميز الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، ويعكس التزام الجامعة بالمعايير البيئية وأهداف التنمية المستدامة، ويؤكد ثقة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمستفيدين من خدمات الجامعة في جودة التعليم والبحث العلمي رغم حداثة تأسيسها عام 2022.

أهداف التنمية المستدامة

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة أن الجامعة حرصت منذ تأسيسها على تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الطاقة وإدارة المخلفات والمياه والنقل والتعليم والبحث العلمي، وأن هذا التصنيف يعكس الجهود المتواصلة للجامعة نحو دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في كافة المجالات.

وأضاف أن الجامعة ستواصل العمل لتطوير بيئة تعليمية وبحثية مستدامة ودعم كافة المبادرات التي تعزز الصحة البيئية والمسؤولية المجتمعية داخل الحرم الجامعي وخارجه.

ويعتمد تصنيف UI Green Metrics على ستة معايير رئيسية تشمل البنية التحتية والمباني الذكية، الطاقة وتغير المناخ، إدارة المخلفات والمياه، النقل، والاستعدادات التعليمية والبحثية، ويضم كل معيار مجموعة من المؤشرات التفصيلية التي تقيس الأداء البيئي للجامعة.